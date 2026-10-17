30 Jahre Gruppe Sofortmaßnahmen: Wie Wien 140 Mitarbeiter gegen illegale Kliniken und Sozialbetrug einsetzt

Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien besteht seit 30 Jahren und koordiniert bis heute ein breites Spektrum an behördlichen Einsätzen – von Hilfe nach Wohnungsbränden bis zur Aufdeckung illegaler Schönheitskliniken. Geleitet wird die Einheit seit 2018 von Walter Hillerer. Ihr Kernteam umfasst 17 Mitarbeiter, nach einer Erweiterung der Befugnisse seit 2020 sind der Gruppe insgesamt 140 Mitarbeiter zugeordnet.

Breites Einsatzspektrum von Bränden bis Sozialbetrug

Die Gruppe Sofortmaßnahmen organisiert jährlich mehr als 200 Schwerpunktaktionen. Bei Bränden gehört es zu ihren Aufgaben, Notunterkünfte für Betroffene bereitzustellen und die Versorgung mit notwendigen Medikamenten sicherzustellen. Darüber hinaus kontrolliert die Gruppe Lokale hinsichtlich Sicherheitsstandards und Hygiene, forscht illegale Straßenhändler aus und überprüft Taxis sowie Mietwagen. Auch Gütertransporte werden kontrolliert, zudem ist die Einheit Sozialbetrügern auf der Spur.

Ein Schwerpunkt der vergangenen Zeit lag auf illegalen Schönheitskliniken. Im Jahr 2025 konnten zehn solcher Einrichtungen ausgeforscht und geschlossen werden. Dort wurden Frauen von teils ungeschultem Personal Filler gespritzt, zudem wurden Nasenkorrekturen angeboten. Ein weiteres wiederkehrendes Problem sind Geschäfte, die entgegen gesetzlicher Vorgaben in der Nacht oder am Wochenende öffnen. Die Strafen für solche illegalen Öffnungszeiten fallen nach Angaben der Gruppe sehr gering aus.

Bei ihrer Arbeit kooperiert die Gruppe Sofortmaßnahmen mit den jeweils zuständigen Behörden und Magistratsabteilungen sowie mit der Finanzpolizei und dem Marktamt. Zu den Maßnahmen zählen auch gezielte Gebäudescreenings, die insbesondere bei Gründerzeithäusern durchgeführt werden.

Meldungen aus der Bevölkerung erreichen die Stadt über die Hotline des Stadtservice, bei der jährlich mehr als eine Million Anrufe eingehen. Die Gruppe Sofortmaßnahmen selbst ist rund um die Uhr unter der Nummer 01 4000-75222 erreichbar.

Von der Soforteinsatztruppe zur behördenübergreifenden Struktur

Einheiten dieser Art entstehen in Städten häufig dort, wo Probleme mehrere Zuständigkeitsbereiche gleichzeitig berühren und rasches, koordiniertes Handeln gefragt ist. Ein Brand etwa betrifft nicht nur die Feuerwehr, sondern wirft zugleich Fragen der Unterbringung, der medizinischen Versorgung und oft auch der sozialen Betreuung Betroffener auf. Für solche Lagen braucht es Strukturen, die Informationen bündeln und schnell zwischen verschiedenen Stellen vermitteln können, statt dass Betroffene selbst mehrere Ämter kontaktieren müssen.

Auch im Bereich der Kontrolle gewerblicher Tätigkeiten zeigt sich ein ähnliches Muster: Ob Sicherheitsstandards in Lokalen, die Zulässigkeit von Straßenhandel oder die Einhaltung von Vorschriften im Taxigewerbe – in vielen Fällen überschneiden sich gewerberechtliche, gesundheitsbehördliche und ordnungspolizeiliche Zuständigkeiten. Eine Gruppe, die mit mehreren Behörden gleichzeitig zusammenarbeitet, kann solche Kontrollen effizienter bündeln, als es einzelne Stellen für sich allein könnten.

Die Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei und dem Marktamt ist dabei typisch für Vorgänge, bei denen wirtschaftliche und ordnungsrechtliche Aspekte ineinandergreifen. Die Finanzpolizei ist grundsätzlich unter anderem für die Bekämpfung von Schwarzarbeit und Sozialbetrug zuständig, während Marktämter klassischerweise die Einhaltung von Vorschriften im Handel und auf öffentlichen Plätzen überwachen. Durch die Bündelung solcher Zuständigkeiten in gemeinsamen Aktionen lassen sich Kontrollen gezielter durchführen, als wenn jede Behörde separat vorgeht.

Gebäudescreenings, wie sie bei älteren Wohnhäusern durchgeführt werden, dienen in der Regel dazu, bauliche Mängel, nicht genehmigte Nutzungen oder sicherheitsrelevante Probleme frühzeitig zu erkennen. Gerade bei Gebäuden aus der Gründerzeit, die oft über viele Jahrzehnte baulich verändert wurden, kann eine systematische Überprüfung helfen, Risiken zu erfassen, bevor daraus größere Schäden oder Gefahren entstehen.