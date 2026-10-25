300 Dackel beim ersten Wiener Wiener Walk am Würstelstand Spittelau

Beim Würstelstand Spittelau haben sich am Sonntagnachmittag rund 300 Dackel mit ihren Besitzerinnen und Besitzern versammelt. Anlass war der „1. Wiener Wiener Walk“, der am 25. Oktober 2026 erstmals stattfand. Veranstalter Jakob Trost, selbst Besitzer des eineinhalbjährigen Dackels „Hermann“, hatte zu dem Treffen aufgerufen.

Regen zum Auftakt, bunte Kostüme am Weg

Zu Beginn des Treffens regnete es. Das hielt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch nicht ab: Zahlreiche Dackel erschienen in Halloween-Kostümen, andere trugen wetterfeste Regenoutfits. Nach Angaben der Veranstalter kamen gut 300 Hunde der Rasse zusammen, um gemeinsam mit ihren Haltern den Spaziergang anzutreten.

Jakob Trost erklärte im Gespräch mit der APA, worum es ihm bei der Organisation des Events ging. Ziel sei es gewesen, Dackelbesitzer zusammenzubringen und miteinander in Kontakt zu bringen. Darüber hinaus wollte Trost mit der Veranstaltung Aufmerksamkeit auf die Hunderasse selbst lenken, insbesondere auf deren besondere Anforderungen an Haltung und Pflege.

Trost betonte, dass die Anschaffung eines Dackels gut überlegt sein sollte. Wörtlich sagte er: „Ein Dackel ist kein Goldfisch.“ Mit dieser Aussage verwies er darauf, dass es sich um ein Tier handle, das Verantwortung und Engagement über einen langen Zeitraum verlange.

Der Dackel als „Wiener“

Der Name der Veranstaltung spielt mit einer Bezeichnung, die vor allem im englischsprachigen Raum gebräuchlich ist: Insbesondere in den USA wird der Dackel häufig als „Wiener Dog“ bezeichnet. Der Begriff „Wiener“ bezieht sich dabei nicht auf die österreichische Hauptstadt, sondern auf den charakteristischen, gedrungenen Körperbau der Rasse mit den auffällig kurzen Beinen – eine Assoziation, die an die längliche Form einer Wiener Würstchen erinnert. Dass der Treffpunkt des Spaziergangs ausgerechnet ein Würstelstand war, fügt sich in dieses Wortspiel ein.

Dackel gehören zu den traditionsreichen Hunderassen und sind ursprünglich für die Jagd auf Bauten bewohnende Tiere wie Dachse gezüchtet worden, worauf auch der deutsche Name der Rasse zurückgeht. Der langgestreckte Körper und die kurzen Gliedmaßen erlaubten es den Tieren, in enge Erdbaue vorzudringen. Diese ursprüngliche Zuchtausrichtung hat bis heute Auswirkungen auf die Eigenschaften der Rasse: Dackel gelten als ausgesprochen eigenständig, mutig und mit einem ausgeprägten Spürsinn ausgestattet.

Körperbau mit besonderen Anforderungen

Der charakteristische Körperbau bringt bei der Haltung von Dackeln einige Besonderheiten mit sich. Aufgrund der langen Wirbelsäule und der kurzen Beine gelten Dackel als anfällig für Rückenprobleme, weshalb in der Hundehaltung häufig auf bestimmte Vorsichtsmaßnahmen geachtet wird, etwa beim Springen von Möbeln oder beim Tragen und Heben der Tiere. Auch das Gewicht spielt eine Rolle, da Übergewicht die Belastung der Wirbelsäule zusätzlich erhöhen kann. Wer sich für die Anschaffung eines Dackels entscheidet, setzt sich in der Regel im Vorfeld mit diesen rassetypischen Besonderheiten auseinander, um das Tier entsprechend artgerecht halten zu können.