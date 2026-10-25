300 Dackel beim ersten Wiener Wiener Walk durch die Stadt spaziert

Rund 300 Dackel sind am Sonntagnachmittag gemeinsam mit ihren Besitzerinnen und Besitzern beim „1. Wiener Wiener Walk“ in Wien spazieren gegangen. Treffpunkt des Spaziergangs war der Würstelstand bei der Spittelau, von dem aus sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Hunden auf den Weg machten.

Dackeltreffen bei der Spittelau

Zu Beginn des Treffens regnete es, was zahlreiche Hundebesitzer nicht davon abhielt, mit ihren Tieren zu erscheinen. Viele der vierbeinigen Teilnehmer waren entsprechend ausgestattet: Einige trugen Regenoutfits, andere waren bereits mit Blick auf die kommenden Wochen in Halloweenkostüme gesteckt worden.

Veranstalter des Spaziergangs war Jakob Trost, der selbst einen eineinhalbjährigen Dackel namens Hermann besitzt. Trost erklärte, dass das Ziel des Events darin bestehe, Dackelbesitzerinnen und -besitzer zusammenzubringen und zugleich Aufmerksamkeit auf die Hunderasse sowie deren besondere Anforderungen zu lenken. Dabei sollte auch vermittelt werden, dass die Anschaffung eines Dackels gut überlegt sein sollte.

Der Name der Veranstaltung spielt mit der englischsprachigen Bezeichnung für die Hunderasse: Vor allem in den USA wird der Dackel aufgrund seines gedrungenen Körperbaus mit den kurzen Beinen häufig als „Wiener“ bezeichnet. Der „Wiener Wiener Walk“ griff diese Doppeldeutigkeit auf und verband sie mit dem Veranstaltungsort Wien.

Verantwortung bei der Anschaffung eines Dackels

Dackel zählen zu den Hunderassen, die wegen ihres charakteristischen Körperbaus besondere Anforderungen an Haltung und Pflege stellen. Der lange Rücken und die kurzen Beine machen die Tiere grundsätzlich anfällig für Wirbelsäulenprobleme, weshalb bei dieser Rasse häufig auf eine gelenkschonende Bewegung und ein angepasstes Gewicht geachtet wird. Tierärztinnen und Tierärzte empfehlen bei Dackeln in der Regel, auf Sprünge aus größerer Höhe oder übermäßige Belastung des Rückens zu verzichten.

Allgemein gilt bei vielen Hunderassen mit speziellen körperlichen Merkmalen, dass angehende Besitzerinnen und Besitzer sich vorab über typische gesundheitliche Risiken informieren sollten. Dazu gehört neben der körperlichen Veranlagung auch der Bewegungsbedarf sowie der Pflegeaufwand, der je nach Rasse unterschiedlich ausfallen kann. Veranstaltungen, bei denen sich Halterinnen und Halter einer bestimmten Rasse austauschen, dienen in solchen Zusammenhängen häufig dazu, Erfahrungswerte weiterzugeben und auf Besonderheiten der Haltung hinzuweisen.

In Wien und anderen Städten haben sich in den vergangenen Jahren vermehrt rassespezifische Treffen und Spaziergänge etabliert, bei denen Hundebesitzerinnen und -besitzer mit ihren Tieren zusammenkommen. Solche Treffen bieten üblicherweise die Gelegenheit, sich mit anderen Halterinnen und Haltern auszutauschen und gemeinsame Zeit mit den Tieren im öffentlichen Raum zu verbringen.