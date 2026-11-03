300 Mäuse aus Wiener Wohnung gerettet – bereits zweiter Einsatz in einem halben Jahr

Tierschutz Austria hat aus einer Wohnung in Wien rund 300 Mäuse übernommen. Ursprünglich war die Organisation davon ausgegangen, etwa 30 Tiere aufnehmen zu müssen. Vor Ort zeigte sich jedoch ein deutlich größeres Ausmaß: Die Mäuse lebten in stark verschmutzten Terrarien ohne Geschlechtertrennung und hatten sich bereits in Böden, Wänden, Decken, angrenzenden Räumen und Haushaltsgeräten ausgebreitet.

Einsatz in der Wohnung

Für das Einfangen der Tiere arbeitete Tierschutz Austria mit der Hunde-Such-Hilfe Österreich zusammen. Die Mäuse wurden eingefangen und nach Geschlechtern getrennt, um eine unkontrollierte Weitervermehrung zu stoppen. Mittlerweile befinden sich alle rund 300 Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf.

Ein erheblicher Teil der Mäuse weist gesundheitliche Probleme auf. Dokumentiert sind Verletzungen, Bisswunden, Tumore und weitere Erkrankungen. Die betroffenen Tiere werden derzeit medizinisch versorgt. Trotz der Trennung nach Geschlechtern haben einige bereits trächtige Weibchen inzwischen Junge zur Welt gebracht. Als nächster Schritt ist nun die Kastration der männlichen Tiere vorgesehen, um die Population im Tierschutzhaus unter Kontrolle zu halten.

Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria, ist mit dem Fall befasst. Es handelt sich nicht um den ersten Einsatz in dieser Wohnung: Bereits vor einem halben Jahr waren aus denselben Räumlichkeiten rund 2.100 Mäuse gerettet worden.

Warum sich Mäuse so rasch vermehren

Mäuse zählen zu den Nagetieren mit der höchsten Vermehrungsrate unter den Heimtieren. Weibchen können bereits im Alter von wenigen Wochen geschlechtsreif werden, die Tragzeit beträgt nur rund drei Wochen. Ein einzelner Wurf kann mehrere Junge umfassen, und Weibchen sind bereits kurz nach der Geburt erneut empfängnisbereit. Ohne konsequente Trennung nach Geschlechtern kann sich eine kleine Ausgangspopulation daher innerhalb weniger Monate vervielfachen.

In unkontrollierten Haltungssituationen führt dieses Vermehrungstempo häufig zu Problemen, die weit über die reine Anzahl der Tiere hinausgehen. Bei beengten Platzverhältnissen und mangelnder Hygiene steigt das Risiko für Verletzungen durch Rangkämpfe, für die Übertragung von Krankheiten sowie für Fehl- und Mangelernährung. Tierschutzorganisationen stehen in solchen Fällen regelmäßig vor der Aufgabe, große Tierzahlen gleichzeitig unterzubringen, zu versorgen und tierärztlich zu behandeln.

Grundsätzlich gilt die Kastration männlicher Tiere als gängige Methode, um eine weitere unkontrollierte Vermehrung zu verhindern, wenn eine Geschlechtertrennung allein nicht ausreicht oder nicht praktikabel ist. Bei Kleinnagern wird dieser Eingriff in Tierheimen häufig angewendet, insbesondere wenn größere Gruppen dauerhaft untergebracht werden müssen und eine Vermittlung einzelner Tiere an private Halter nicht kurzfristig möglich ist.

Haltung von Kleinnagern als wiederkehrendes Thema im Tierschutz

Fälle von stark vermehrten Kleinnagerbeständen in Privatwohnungen sind für Tierschutzorganisationen kein Einzelphänomen. Häufig beginnt die Haltung mit einer überschaubaren Anzahl an Tieren, ohne dass von Beginn an eine konsequente Trennung nach Geschlechtern erfolgt. In Kombination mit der kurzen Generationsfolge von Mäusen kann sich daraus innerhalb kurzer Zeit eine Situation entwickeln, die von den Haltern allein nicht mehr zu bewältigen ist.

Für Tierheime bedeutet die Aufnahme solch großer Gruppen einen erheblichen organisatorischen und medizinischen Aufwand. Verletzte oder erkrankte Tiere müssen einzeln untersucht und behandelt werden, gleichzeitig ist ausreichend Platz für eine geschlechtergetrennte Unterbringung erforderlich. Erst nach Abschluss dieser Maßnahmen – etwa nach erfolgter Kastration und tierärztlicher Versorgung – können einzelne Tiere in der Regel zur Vermittlung freigegeben werden.