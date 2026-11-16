40.000 Kilometer für Licht ins Dunkel: ORF Vorarlberg erreicht Spendenziel

ORF Radio Vorarlberg hat bei seiner 40.000-Kilometer-Challenge gemeinsam mit der Bevölkerung eine Gesamtstrecke von 40.000 Kilometern erreicht. Das Ziel wurde am Sonntag erzielt. Die Gunz Warenhandels GmbH aus Mäder spendet für jeden gesammelten Kilometer einen Euro an Licht ins Dunkel, wodurch insgesamt 40.000 Euro für die Hilfsaktion zusammenkommen.

Auftakt in Altach und gesammelte Kilometer

Die Challenge begann am 9. November 2026 mit einem Auftakt vom Altacher Stadion zur Firma Gunz nach Mäder. An diesem Auftakt nahmen Schulklassen sowie ORF-Moderator Roman Neugebauer teil, der die Challenge organisierte. Die gesamte Aktionswoche war von schlechtem Wetter und Regen geprägt. Eine für Mittwoch geplante gemeinsame Radausfahrt wurde deshalb und aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Zu den gesammelten Kilometern trugen unterschiedliche Gruppen bei. Die Wandergruppe 50 plus aus Hittisau steuerte 104 Kilometer bei. Zusätzlich flossen 7.000 Kilometer ein, die bereits im Sommer beim Arlberg Giro gesammelt worden waren. Diese Vorleistung half mit, die Gesamtsumme von 40.000 Kilometern zu erreichen.

40 Jahre Gunz und Unterstützung für Licht ins Dunkel

Die Gunz Warenhandels GmbH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Geschäftsführer Michael Temel steht an der Spitze des Unternehmens, das die Kilometerspende an Licht ins Dunkel ermöglichte. Die daraus resultierenden 40.000 Euro kommen der traditionsreichen Spendenaktion zugute, die bundesweit sozialen Projekten zugutekommt.

In Vorarlberg unterstützen die Licht ins Dunkel-Spenden in diesem Jahr unter anderem das CultWerk der Caritas in Bludenz. Dort erhalten Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer kognitiven Beeinträchtigung die Möglichkeit, handwerklich zu arbeiten.

Spendenaktion mit langer Tradition

Licht ins Dunkel ist eine der bekanntesten Spendenaktionen im deutschsprachigen Raum und wird traditionell im Vorfeld und während der Weihnachtszeit durchgeführt. Grundsätzlich fließen die gesammelten Mittel in regionale und überregionale Projekte, die Menschen mit Behinderung, sozialer Benachteiligung oder besonderen Lebenslagen unterstützen. Einrichtungen wie Werkstätten für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zählen zu den typischen Empfängern solcher Förderungen, da sie Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen und gleichzeitig auf kontinuierliche finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Aktionen wie Kilometer-Challenges haben sich in den vergangenen Jahren bei regionalen Radiosendern als Mittel etabliert, um Spendenbeträge an eine messbare und für die Bevölkerung nachvollziehbare Leistung zu koppeln. Dabei wird üblicherweise ein fixer Betrag pro zurückgelegtem Kilometer durch einen Sponsor zugesichert, während die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Spazierengehen, Laufen, Radfahren oder andere Bewegungsformen zur Gesamtstrecke beitragen. Solche Formate verbinden auf diese Weise Bewegung in der Bevölkerung mit einem konkreten finanziellen Ergebnis für den guten Zweck.