400 Einsatzkräfte proben im Tennengau für den Katastrophenfall am Wiestalstausee

Im Tennengau findet am 10. Oktober 2026 eine groß angelegte Katastrophenschutzübung statt. Rund 400 Einsatzkräfte proben dabei den Umgang mit einem anhaltenden Starkregenereignis. Organisiert wird die Übung von der Bezirkshauptmannschaft Hallein, im Mittelpunkt stehen das Ufer des Wiestalstausees, die Wiestalklamm sowie verunglückte Fahrzeuge im Übungsgebiet zwischen Adnet und Krispl.

Einsatzkräfte proben Szenario rund um den Wiestalstausee

Für die Übung sind fünf Feuerwehren im Einsatz. Hinzu kommen das Rote Kreuz sowie Berg-, Höhlen- und Wasserrettung. Auch die Polizei und die Salzburg AG sind eingebunden. Geprobt wird das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Organisationen in einer Lage, die von starkem Regen und seinen Folgen entlang des Wiestalstausees sowie in der Wiestalklamm geprägt ist. Markus Kurcz, Leiter des Katastrophenschutzes des Landes Salzburg, ist an der Übung beteiligt.

Im Zentrum steht dabei die übergreifende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen freiwilligen Organisationen. Zudem soll die Verknüpfung zum Bezirkseinsatzstab der BH Hallein getestet werden, also jene Struktur, über die Einsatzmaßnahmen im Bezirk koordiniert und gesteuert werden.

Für Verkehrsteilnehmer hat die Übung unmittelbare Auswirkungen: Die Wiestal Landesstraße ist am Samstag von 11.00 bis längstens 19.00 Uhr gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt von der Kreuzung Adnet-Seefeldmühle bis zur Abzweigung Gaißau-Krispl. Eine Umleitung führt über Krispl.

Zusammenspiel von Behörden und Freiwilligenorganisationen

Grundsätzlich dienen Katastrophenschutzübungen dazu, Abläufe zu testen, die im tatsächlichen Ernstfall reibungslos funktionieren müssen. Dazu gehört insbesondere die Frage, wie Feuerwehren, Rettungsorganisationen und Behörden ihre Informationen bündeln und Entscheidungen abstimmen. In Österreich liegt die operative Leitung bei größeren Schadensereignissen häufig bei den Bezirksverwaltungsbehörden, die im Anlassfall einen Einsatzstab einberufen. Dieser Stab bündelt Meldungen aus dem Einsatzgebiet, koordiniert den Einsatz unterschiedlicher Organisationen und sorgt für den Austausch mit übergeordneten Stellen wie dem Katastrophenschutz des Landes.

Gerade bei Starkregenereignissen sind häufig mehrere Organisationen gleichzeitig gefordert. Feuerwehren übernehmen klassischerweise Aufgaben wie Pumparbeiten, Sicherung von Gefahrenstellen oder die Bergung von Fahrzeugen. Rettungsdienste kümmern sich um die medizinische Versorgung Betroffener, während Berg-, Höhlen- und Wasserrettung in unwegsamem oder wassernahem Gelände zum Einsatz kommen. Energieversorger wie die Salzburg AG sind eingebunden, wenn etwa die Stromversorgung durch Unwetterfolgen beeinträchtigt sein könnte. Die Polizei übernimmt üblicherweise Verkehrslenkung, Absicherung von Einsatzstellen und allgemeine Sicherheitsaufgaben.

Solche Übungen finden meist in bestehender Infrastruktur statt, um möglichst realitätsnahe Bedingungen zu schaffen. Gewässer wie Stauseen oder Klammen bieten sich dafür an, weil sie bei echten Unwetterereignissen zu den besonders gefährdeten Bereichen zählen. Verkehrssperrungen während solcher Übungen sind notwendig, um den Einsatzkräften ein realistisches und zugleich sicheres Übungsumfeld zu ermöglichen, ohne den laufenden Verkehr zu gefährden.