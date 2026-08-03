40,1 Grad in Stammersdorf: Wien verzeichnet neuen Hitzerekord

Neuer Hitzerekord in Wien: 40,1 Grad in Stammersdorf gemessen

An der Messstation Stammersdorf in Wien wurde eine Temperatur von 40,1 Grad erreicht. Damit wurde an dieser Station ein neues Allzeithoch verzeichnet.

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Temperatur in Wien kurzzeitig die 40-Grad-Marke überschritten hat.

Rote Warnstufe für mehrere Regionen

GeoSphere Austria hat für Dienstag und Mittwoch die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben. Sie betrifft Wien, das Weinviertel, das Nordburgenland samt Seewinkel, das Wiener Becken sowie die Landeshauptstadt St. Pölten und den Nordosten Niederösterreichs.

Für die kommenden Nächte werden Tiefsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad erwartet. Auch abseits der Städte sind nächtliche Werte um 23 Grad und darüber möglich.

Österreichischer Rekordwert bislang unerreicht

Der bisherige Allzeittemperaturhöchstwert für Österreich liegt bei 40,5 Grad, gemessen 2013 in Bad Deutsch-Altenburg.

Die Zahl der Hitzetage hat in diesem Jahr an allen Wetterstationen das langjährige Klimamittel deutlich übertroffen. Im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990 zeigt sich je nach Landeshauptstadt eine Überschreitung um das Zwei- bis Zehnfache. Gegenüber dem Klimamittel 1991 bis 2020 liegt die Überschreitung je nach Standort beim 1,5- bis 3,8-Fachen.