40,3 Grad in Wieselburg: Neuer österreichischer Juli-Temperaturrekord

Neuer österreichischer Juli-Temperaturrekord: 40,3 Grad in Wieselburg gemessen

An der Messstelle Wieselburg in Niederösterreich sind am 31. Juli 2026 40,3 Grad Celsius gemessen worden. Damit wurde der bisherige österreichische Juli-Temperaturrekord übertroffen, der seit dem 27. Juli 1983 mit 39,7 Grad Celsius in Dellach im Drautal (Kärnten) bestand.

Nach Angaben von GeoSphere Austria handelt es sich um vorläufige Daten.

Auch regionale Rekorde fallen

In Niederösterreich löste der neue Wert jenen von Horn ab, der dort 69 Jahre lang Bestand hatte: Am 5. Juli 1957 waren in Horn 39,4 Grad Celsius gemessen worden.

In Wien wurde an der Messstelle Stammersdorf mit 39,7 Grad Celsius ebenfalls ein neuer Höchstwert erreicht. Der bisherige Wiener Juli-Rekord lag bei 38,9 Grad Celsius, gemessen am 8. Juli 1957 in Wien-Mariabrunn.

In Oberösterreich wurden in Weyer 39,6 Grad Celsius registriert. Der bisherige oberösterreichische Juli-Rekord war am 28. Juli 2013 in Bad Goisern mit 39,2 Grad Celsius aufgestellt worden.

Zahlreiche neue Jahreshöchstwerte

An mindestens 30 Messstationen in Österreich wurde am 31. Juli 2026 ein neuer Jahreshöchstwert erreicht. 20 dieser Stationen sind seit mehr als 30 Jahren in Betrieb.

Ausblick

Laut GeoSphere Austria werden die Tageshöchstwerte am Wochenende sowie in der kommenden Woche verbreitet zwischen 30 und 35 Grad Celsius liegen. Für Samstag und Sonntag werden Höchstwerte zwischen 29 und 37 Grad Celsius erwartet. Von Montag bis Mittwoch sollen die Temperaturen zwischen 34 und 40 Grad Celsius erreichen.