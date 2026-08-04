41 Grad in Wien-Stammersdorf – Neuer Hitzerekord in Österreich

Neuer österreichischer Hitzerekord: 41 Grad in Stammersdorf gemessen

In Stammersdorf im Norden Wiens wurde am Dienstag, 4. August 2026, ein neuer österreichischer Temperaturrekord aufgestellt. Um 14:40 Uhr zeigte die Messstation 40,8 Grad, kurz vor 16 Uhr wurde mit 41,0 Grad der bisherige Höchstwert übertroffen.

Der vorherige Rekord lag bei 40,5 Grad und war im August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg gemessen worden.

Rekorde an zahlreichen Messstellen

Landesweit wurden an diesem Tag an 50 Messstationen neue Allzeit-Höchstwerte registriert. An 99 Messstellen wurde ein neuer Monatsrekord verzeichnet, an 211 Messstellen der jeweilige Tagesrekord übertroffen.

Am frühen Nachmittag brachte ein Techniker der Geosphere Austria eine zweite Messstation nach Stammersdorf.

Wien mit Spitzenwerten in Europa

Wien zählte am Dienstag zu den heißesten Orten Europas. Ähnlich hohe Temperaturen wurden nur in Bratislava und Budapest gemessen. In Madrid lagen die Temperaturen zum Vergleich bei 33 Grad. Der europäische Temperaturrekord liegt bei 48,8 Grad, gemessen in Sizilien.

Die Wiener Berufsrettung verzeichnet bei derartigen Temperaturen einen Anstieg der Einsätze um rund 10 Prozent. Am häufigsten werden dabei Kreislaufprobleme, Hitzekollaps oder Dehydration gemeldet.

Ausblick

Für Mittwoch werden im Osten Österreichs erneut Temperaturen von bis zu 40 Grad und darüber erwartet. Am Freitag sollen schwere Gewitter eine Abkühlung auf rund 30 Grad bringen. Ab Montag ist wieder mit steigenden Temperaturen zu rechnen.