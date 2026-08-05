41,2 Grad in Bad Deutsch-Altenburg – Neuer Hitzerekord in Niederösterreich gemessen

Neuer Hitzerekord in Bad Deutsch-Altenburg, Abkühlung bis Freitag erwartet

In Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha wurde am Mittwoch mit 41,2 Grad ein neuer Hitzehöchstwert gemessen. Bereits am Vortag waren in Stammersdorf 41 Grad registriert worden.

Die Wetterstation Stammersdorf liegt inmitten von Weinbergen, deren Boden derzeit braun gefärbt ist. Dort wurde zudem die höchste in Wien seit Beginn der Messungen vor 170 Jahren erhobene Temperatur festgestellt.

Auch nachts kaum Abkühlung

In der Nacht auf Mittwoch sank die Temperatur an der Wetterstation Innere Stadt lediglich auf 27,4 Grad. Es war die wärmste Nacht seit Beginn der dortigen Messungen.

Temperaturrückgang bis Freitag

Für die kommenden Tage wird ein Rückgang der Temperaturen in Wien um gut zehn Grad erwartet. Bis Freitag soll sich die Wetterlage entsprechend abkühlen.