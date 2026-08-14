47 Baumpfleger kämpfen in Leibnitz um österreichischen Meistertitel im Baumklettern

In Leibnitz treten an diesem Wochenende 47 Baumpflegerinnen und Baumpfleger bei den österreichischen Baumkletter-Meisterschaften gegeneinander an. Der Wettbewerb findet am 14. und 15. August 2026 im Leibnitzer Stadtpark statt und umfasst fünf verschiedene Disziplinen.

Fünf Disziplinen im Stadtpark

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen sich in den Kategorien Wurfschnur, Schnellklettern, Aufstiegsklettern, Rettung aus der Baumkrone und Arbeitsklettern. Bei der Disziplin Rettung aus der Baumkrone müssen die Kletternden einen Dummy bergen, der einen verletzten Kollegen simuliert.

Organisiert wird die Veranstaltung von Mariella Smith. Als Hauptschiedsrichter ist Karl Kramler im Einsatz. Die vier besten Kletterer des Samstags qualifizieren sich für das Finale am Sonntag, in dem die endgültigen Platzierungen ermittelt werden.

Auch für Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es ein Angebot: Am sogenannten Ninja-Claim, einem Geschicklichkeitswettbewerb an einem Baum, können sowohl Kinder als auch Erwachsene gesichert selbst teilnehmen.

Anforderungen an die Baumpflege im Wettkampf

Baumkletter-Meisterschaften orientieren sich in ihren Disziplinen an den praktischen Aufgaben, die im Berufsalltag von Baumpflegerinnen und Baumpflegern anfallen. Techniken wie das Aufstiegsklettern oder das Platzieren einer Wurfschnur werden etwa benötigt, um überhaupt sicher in die Krone eines Baumes zu gelangen und dort Arbeiten durchzuführen. Das Arbeitsklettern wiederum prüft, wie geschickt und effizient sich Kletternde innerhalb der Baumkrone bewegen und dort typische Pflegeaufgaben ausführen können.

Rettungsübungen wie die Bergung eines Dummys aus der Baumkrone spiegeln Sicherheitsanforderungen wider, die in der beruflichen Praxis eine zentrale Rolle spielen. Da Baumpflege in großer Höhe stattfindet, gehören Rettungsszenarien für den Ernstfall vielerorts zur Grundausbildung. Wettbewerbe wie die österreichischen Meisterschaften bieten dafür eine Gelegenheit, diese Fähigkeiten unter Wettkampfbedingungen und vor Publikum zu zeigen.

Solche Meisterschaften dienen üblicherweise auch dazu, den Berufsstand der Baumpflege sichtbarer zu machen. Durch Zuschauerangebote wie den Ninja-Claim wird der fachliche Wettbewerb für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht, ohne dass dabei die eigentlichen fachlichen Disziplinen der Baumpflege in den Hintergrund treten.