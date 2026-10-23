48-Jähriger bei Zustellarbeiten in Gratkorn schwer verletzt

Bei Zustellarbeiten in Gratkorn bei Graz ist am Freitagnachmittag ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann stürzte gegen 14.30 Uhr auf die Fahrbahn, während er gemeinsam mit einem 26-jährigen Kollegen Müllcontainer in einer Wohnsiedlung zustellte. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Spital gebracht.

Sturz während der Zustellfahrt

Die beiden Männer waren zum Unfallzeitpunkt gemeinsam im Einsatz, um Müllcontainer in einer Wohnsiedlung in Gratkorn auszuliefern. Der 26-jährige Kollege lenkte das Fahrzeug, der 48-Jährige stürzte im Zuge der Arbeiten auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach dem Sturz wurde der Verletzte noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Anschließend übernahm das Rote Kreuz den Transport ins Krankenhaus. Ein beim 26-jährigen Fahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall verständigt, wie es bei Arbeitsunfällen dieser Art vorgesehen ist. Die genaue Ursache des Sturzes ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Aufgaben des Arbeitsinspektorats bei Betriebsunfällen

Grundsätzlich wird das Arbeitsinspektorat bei schweren Arbeitsunfällen verständigt, um die Umstände am Arbeitsplatz zu überprüfen. Zu den Aufgaben der Behörde zählt es, mögliche Verstöße gegen Arbeitsschutzbestimmungen zu untersuchen und zu klären, ob die geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob technische Einrichtungen, Arbeitsabläufe und Schutzmaßnahmen den gesetzlichen Vorgaben entsprochen haben.

Bei Zustell- und Transportarbeiten im Außendienst gelten üblicherweise besondere Vorsichtsmaßnahmen, da Beschäftigte häufig während der Fahrt be- und entladen oder Gegenstände an Haltestellen absetzen müssen. Solche Tätigkeiten erfordern ein hohes Maß an Koordination zwischen Fahrer und Begleitpersonal, da Bewegungen am oder neben dem Fahrzeug mit besonderen Risiken verbunden sein können.

In vergleichbaren Fällen prüfen Ermittlungsbehörden neben technischen Aspekten auch organisatorische Abläufe, etwa die Arbeitsanweisungen oder die konkrete Tätigkeitsverteilung zwischen den beteiligten Personen. Ein endgültiges Ergebnis solcher Untersuchungen liegt in der Regel erst nach Abschluss der Ermittlungen vor.