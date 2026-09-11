50 Jahre Wohnpark Alt-Erlaa: Wiener Vorzeigeprojekt wird umfassend saniert

Der Wohnpark Alt-Erlaa in Liesing feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird die Anlage, in der rund 9.000 Menschen leben, umfassend saniert. Am Freitag fand ein Festakt statt.

Jubiläum für ein Vorzeigeprojekt des sozialen Wohnbaus

Der Wohnpark wurde vom Architekten Harry Glück entworfen und gilt seit seiner Eröffnung als prägender Bestandteil des Wiener Stadtbildes. Die Anlage wird als Vorzeigeprojekt für sozialen Wohnbau bezeichnet. Sie besteht aus den drei Blöcken A, B und C mit insgesamt 3.182 Wohnungen. Zwischen den Blöcken erstreckt sich ein großer Grünraum.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach beim Festakt von einer Wohnzufriedenheit von über 90 Prozent. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) bezeichnete den Wohnpark Alt-Erlaa als leuchtendes Beispiel für sozialen Wohnbau, das international anerkannt sei. Architekturkritiker Reinhard Seiss lobte die aus seiner Sicht extrem attraktive Grünraumausstattung der Anlage und beschrieb die Privatterrassen als kleine Biotope.

Die Wohnanlage verfügt über Gemeinschaftseinrichtungen und ist gut an öffentliche Verkehrsmittel angebunden.

Sanierung mit Fenstertausch und Erdwärme

Im Zuge des Jubiläums wird der Wohnpark umfassend saniert. Die Sanierungsfläche umfasst rund 103.000 Quadratmeter. Im Rahmen der thermischen Sanierung werden etwa 24.000 Fenster sowie Terrassen- und Loggiatüren ausgetauscht. Zusätzlich werden Fassaden und Dämmungen erneuert.

Für die Energieversorgung sollen 780 Tiefensonden installiert werden, die eine klimafreundlichere Wärmeversorgung ermöglichen sollen. Durch die Maßnahmen soll der Heizwärmebedarf der Anlage um 50 Prozent reduziert werden. Die Fertigstellung der Sanierung ist bis Ende 2028 geplant.

Sozialer Wohnbau mit hohem Grünanteil

Grundsätzlich prägen Wohnanlagen aus den 1970er-Jahren wie der Wohnpark Alt-Erlaa bis heute Diskussionen über sozialen Wohnbau in Wien. Charakteristisch für diese Bauperiode waren große, verdichtete Wohnkomplexe, die neben den Wohnungen selbst auch Grünflächen, Gemeinschaftsräume und eine eigene Infrastruktur für die Bewohnerinnen und Bewohner vorsahen. Ziel solcher Konzepte war es, auch in großstädtischen Großstrukturen eine hohe Wohnqualität und ein Gemeinschaftsgefühl zu ermöglichen.

Bei thermischen Sanierungen größerer Wohnanlagen stehen üblicherweise der Austausch von Fenstern, die Erneuerung von Fassaden und Dämmungen sowie eine Modernisierung der Haustechnik im Mittelpunkt. Solche Maßnahmen sollen den Energiebedarf senken und laufende Kosten für Heizung und Instandhaltung reduzieren. Der Einsatz von Erdwärme mittels Tiefensonden gilt in diesem Zusammenhang als eine Möglichkeit, fossile Energieträger schrittweise durch klimafreundlichere Systeme zu ersetzen, ohne die Bausubstanz grundlegend verändern zu müssen.