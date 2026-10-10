500 Liter Diesel nach Maschinenbrand in Mank gelaufen – Feuerwehr stoppte Ausbreitung mit Ölsperren

Bei einem Maschinenbrand in einem Sägewerk in Kirnberg im Bezirk Melk sind am Samstag rund 500 Liter Diesel in den Fluss Mank gelangt. Wie die Feuerwehr mitteilte, beschädigte das Feuer einen Dieseltank, dessen Inhalt in das direkt neben dem Sägewerk fließende Gewässer lief. Die Feuerwehr errichtete Ölsperren und konnte die weitere Ausbreitung des Diesels stoppen.

Brand einer Häckselmaschine in Kirnberg

Der Einsatz begann am Vormittag, als eine Häckselmaschine im Sägewerk in Kirnberg zu brennen begann. Durch die Flammen wurde ein Dieseltank in Mitleidenschaft gezogen, aus dem in der Folge die Dieselmenge austrat und in die Mank gelangte. Laut einem Sprecher des Bezirks war der Brand rasch unter Kontrolle.

Mehrere Feuerwehren waren an dem Einsatz beteiligt. Die Halle des Sägewerks konnte gerettet werden, ausgebrannt ist lediglich die Häckselmaschine selbst. Verletzt wurde niemand.

Nach dem Austritt des Diesels in das Gewässer errichtete die Feuerwehr Ölsperren, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Diese Maßnahme war erfolgreich, die Ausbreitung des Diesels in der Mank wurde gestoppt. Zur weiteren Entsorgung des ausgetretenen Diesels laufen derzeit Gespräche mit der zuständigen Behörde.

Ölsperren als Mittel der Gewässersicherung

Bei Unfällen, bei denen Mineralölprodukte wie Diesel in Flüsse oder Bäche gelangen, gehören Ölsperren zu den gängigen Sofortmaßnahmen der Feuerwehr. Sie bestehen üblicherweise aus schwimmenden Barrieren, die quer zur Fließrichtung im Wasser verankert werden. Da Diesel leichter als Wasser ist, sammelt er sich an der Oberfläche und kann dort mit solchen Sperren zurückgehalten oder abgeschöpft werden. Je nach Fließgeschwindigkeit und Beschaffenheit des Gewässers kommen dabei unterschiedliche Sperrsysteme zum Einsatz, etwa aus Kunststoff oder saugfähigen Materialien.

Grundsätzlich hängt der Erfolg solcher Maßnahmen maßgeblich von der Reaktionszeit ab. Je schneller eine Ölsperre nach dem Austritt von Mineralölprodukten errichtet wird, desto geringer fällt in der Regel die Ausbreitung der Verunreinigung flussabwärts aus.

Nach der akuten Eindämmung folgt üblicherweise die fachgerechte Entsorgung des aufgefangenen oder gebundenen Diesels. Dafür sind in Österreich die jeweils zuständigen Bezirksbehörden einzubinden, da ausgetretene Mineralölprodukte als wassergefährdende Stoffe gelten und besondere Entsorgungswege erfordern. Die Behörden koordinieren in solchen Fällen in der Regel auch die Beurteilung möglicher Auswirkungen auf die Wasserqualität und entscheiden über notwendige weitere Schritte.