7.000 Feuerwehrjugendliche treffen sich in Küb zum Landesbewerb

52. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend in Küb

In Küb im Bezirk Neunkirchen findet von Donnerstag bis Sonntag das 52. Landestreffen der niederösterreichischen Feuerwehrjugend statt. Das Motto der Veranstaltung lautet „Tausend Funken – ein Feuer“. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Programm

Den Auftakt bilden am Donnerstag ab 12.45 Uhr die Bewerbe der Unter-Zwölfjährigen. Die offizielle Lagerröffnung findet am Donnerstagabend um 20.45 Uhr statt. Am Freitag und Samstag stehen jeweils ab 7.30 Uhr die Bronze- beziehungsweise Silber-Bewerbe auf dem Programm.

Der Samstag ist als Besuchertag vorgesehen. Ab 9.00 Uhr präsentieren sich Feuerwehr, Polizei und Bundesheer in Ausstellungen auf dem Lagergelände. Um 16.00 Uhr wird der Junior Fire Cup ausgetragen, die Siegerverkündung folgt um 20.45 Uhr. Das Festzelt ist von Donnerstag bis Samstag jeweils von 9.00 bis 24.00 Uhr geöffnet.

Infrastruktur

Die Melker Pioniere des Bundesheeres errichten für die Veranstaltung eine Behelfsbrücke über die Schwarza. Zusätzlich wurde eine Überführung der B27 geschaffen, um die Wege zwischen den einzelnen Veranstaltungsbereichen zu verkürzen.