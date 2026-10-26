70 Jahre Sender Gaisberg: Wie ein Sendemast auf 1287 Metern Salzburg mit Radio und TV versorgt

Der Sender am Gaisberg bei Salzburg wird heuer 70 Jahre alt. Das Gebäude samt Antennenmast ist seit 1956 in Betrieb und versorgt bis heute große Teile Salzburgs sowie des angrenzenden Oberösterreichs mit Radio- und Fernsehprogrammen. Über den hundert Meter hohen Sendemast werden aktuell 45 Radioprogramme und mehr als 50 Fernsehprogramme ausgestrahlt, darunter Radio Oberösterreich, Radio Salzburg, Ö3, Ö1 und FM4.

Vom Wehrmacht-Sperrgebiet zum Sendestandort

Die Geschichte des Standorts reicht weiter zurück als der heutige Sender. Zwischen 1939 und 1945 war der Gaisberg-Gipfel Sperrgebiet, weil dort eine Radarstation der deutschen Wehrmacht stand. Die Almhütte, die heute auf dem Gipfelplateau steht, diente damals als Küchenbaracke für die stationierten Soldaten. 1953 wurde auf dem Gaisberg zunächst ein provisorischer Radio-Sender errichtet. Erst in den Jahren 1955 und 1956 entstand das heutige Sendergebäude mit dem dazugehörigen Antennenmast, das seither durchgehend in Betrieb ist.

Norbert Grill vom Senderbetreiber Big Blue Marble ist mit dem Standort und seiner Technik befasst. Der Sendemast wird alle zehn bis zwölf Jahre neu gestrichen und alle zwei Jahre kontrolliert. Erst vor Kurzem hat der Mast einen neuen Anstrich bekommen.

Mehrere Nutzer auf einem Gipfel

Der Sender Gaisberg gilt als Teil der kritischen Infrastruktur in Österreich. Neben dem eigentlichen Rundfunkbetrieb teilen sich mehrere Institutionen den Standort. Dem Mobilfunknetzbetreiber A1 gehört ein Teil des Gebäudes und der Sendeanlagen. Zudem sind am Gaisberg Sender von Blaulichtorganisationen untergebracht. Auch das Projekt ALDIS, das sich der Blitzforschung widmet, hat dort seinen Sitz.

Die exponierte Lage auf dem Gipfel bringt wiederkehrende Herausforderungen mit sich. In den vergangenen Jahren wurden am Gaisberg Windgeschwindigkeiten von teilweise 200 km/h gemessen. Im Jänner 2019 war das Gipfelplateau wegen großer Schneemassen zeitweise nicht erreichbar, zudem fiel damals die Stromversorgung aus. Der Sendebetrieb lief trotz dieser Ausfälle weiter.

Sendemasten als dauerhafte Standorte

Grundsätzlich werden Sendeanlagen wie jene am Gaisberg so ausgelegt, dass sie über Jahrzehnte hinweg zuverlässig arbeiten. Hohe Masten an exponierten Standorten sind dabei ständig Witterungseinflüssen wie Wind, Eis und Blitzschlag ausgesetzt. Um die Funktionsfähigkeit dauerhaft sicherzustellen, werden solche Anlagen in der Regel regelmäßig technisch überprüft und die Außenhülle in festen Intervallen erneuert, um Korrosion und Materialermüdung vorzubeugen.

Bei vergleichbaren Standorten übernehmen Betreiber zudem häufig eine Doppelfunktion: Sie stellen nicht nur klassische Rundfunksignale bereit, sondern bieten auch Platz für weitere Infrastruktur wie Mobilfunktechnik, Behördenfunk oder wissenschaftliche Messeinrichtungen. Diese Mehrfachnutzung erlaubt es, exponierte und technisch gut erschlossene Standorte effizient zu nutzen, da der Bau und Unterhalt solcher Masten mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Gerade auf Bergen wie dem Gaisberg, die sowohl für die Funkausbreitung als auch für meteorologische Beobachtungen günstige Bedingungen bieten, hat sich eine solche gemeinsame Nutzung durch unterschiedliche Betreiber und Institutionen über die Jahrzehnte etabliert.