70 Jahre Ungarn-Aufstand: Internationale Konferenz in Graz erinnert an Flucht von 180.000 Menschen nach Österreich

Der Ungarn-Aufstand von 1956 jährt sich dieser Tage zum siebzigsten Mal. Am 23. Oktober 1956 waren in Budapest Menschen für Demokratie und Freiheit auf die Straße gegangen, bevor die sogenannte Ungarische Revolution am 4. November desselben Jahres von russischen Panzern gewaltsam niedergeschlagen wurde. Rund um den Jahrestag fanden in Budapest, Graz und an der Universität Graz mehrere Gedenkveranstaltungen und eine internationale Fachkonferenz statt.

Gedenken in Budapest und Graz

Am Freitag wurden in Budapest Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag des Aufstands abgehalten. Bereits am Donnerstag erinnerte die ungarische Gemeinde in Graz im Grazer Dom mit einem eigenen Gedenken an die Ereignisse von 1956.

Parallel dazu tagten in dieser Woche Historikerinnen und Historiker bei einer internationalen Ungarn-Konferenz an der Universität Graz. Die Veranstaltung trug den Titel „Der Ungarnaufstand 1956 und Österreich“. Als Partner der Konferenz traten die Harvard University, Partner aus Budapest, das Heeresgeschichtliche Museum Wien sowie das Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung auf. Barbara Stelzl-Marx, Leiterin des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung und Zeithistorikerin, war an der Konferenz beteiligt. Auch Peter Ruggenthaler, der am Boltzmann Institut arbeitet, sowie Maximillian Graf vom Staatsarchiv waren mit dem Thema befasst.

Flucht nach Österreich und in die Steiermark

Rund 180.000 Ungarinnen und Ungarn flüchteten 1956 nach Österreich. Die meisten von ihnen verließen das Land im November, nachdem russische Panzer den Aufstand niedergeschlagen hatten. Österreich ließ die Grenze zu Ungarn zu dieser Zeit offen.

Zehntausende der geflüchteten Ungarn kamen 1956 in die Steiermark. Die steirische Bevölkerung spendete Kleidung, Decken und Wohnraum für die Ankommenden. Ein kleinerer Teil der Geflüchteten, rund 30.000 Menschen, blieb dauerhaft in Österreich, darunter auch Tausende, die sich in der Steiermark niederließen.

Der Unternehmer Rudi Roth ist seit über 30 Jahren Honorarkonsul von Ungarn. Seine langjährige Tätigkeit steht im Zusammenhang mit den engen Verbindungen, die sich seit 1956 zwischen Ungarn und der Steiermark entwickelt haben.

Fluchtbewegungen im Kalten Krieg

Der Ungarn-Aufstand von 1956 gilt als eine der prägenden Krisen des Kalten Krieges in Mitteleuropa. Grundsätzlich war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in weiten Teilen Ost- und Mitteleuropas von sowjetischem Einfluss geprägt, der politische Reformbewegungen in den betroffenen Staaten häufig unter Kontrolle hielt oder gewaltsam beendete. Aufstände wie jener in Ungarn 1956 richteten sich in der Regel gegen diese politische Ordnung und gegen die sowjetische Dominanz in der Region.

Fluchtbewegungen im Gefolge solcher Ereignisse stellten die Aufnahmeländer regelmäßig vor organisatorische Herausforderungen. Üblicherweise mussten in kurzer Zeit Unterkünfte, Versorgung und bürokratische Verfahren für große Zahlen von Geflüchteten bereitgestellt werden. Nachbarstaaten wie Österreich übernahmen in solchen Situationen häufig eine zentrale Rolle als erstes Aufnahmeland, bevor viele Geflüchtete in weitere Staaten weiterreisten. Ein Teil der Ankommenden blieb jedoch dauerhaft im ersten Aufnahmeland und baute dort neue Existenzen auf, was langfristig auch zur Entstehung neuer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verbindungen zwischen den beteiligten Ländern beitragen kann.

Die zeithistorische Forschung zu solchen Ereignissen stützt sich grundsätzlich auf unterschiedliche Quellenarten, etwa auf staatliche Archive, Zeitzeugenberichte und internationale Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen. Gerade bei Ereignissen des Kalten Krieges ermöglichen heute geöffnete Archive in mehreren Ländern einen Abgleich unterschiedlicher Perspektiven auf denselben historischen Vorgang. Internationale Konferenzen, an denen Institutionen aus mehreren Staaten beteiligt sind, dienen in diesem Zusammenhang üblicherweise dazu, Forschungsergebnisse auszutauschen und historische Ereignisse im Kontext ihrer jeweiligen nationalen und internationalen Bedeutung neu zu bewerten.