72-Jähriger nach Sturz in March von Passant gerettet und reanimiert

72-Jähriger nach Sturz in die March gerettet

In Angern im Bezirk Gänserndorf ist am Montag ein 72-jähriger Pensionist aus der March gerettet worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr im Bereich der Fähre nahe der Grenze zur Slowakei.

Die Fähre ist wegen des niedrigen Wasserstandes seit mehreren Wochen außer Betrieb. An der Unfallstelle war das Wasser rund 60 Zentimeter tief.

Ein Fußgänger sprang in den Fluss und brachte den Mann ans Ufer. Anschließend leitete er umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und reanimierte den 72-Jährigen.

Der Mann, der aus dem Bezirk Gänserndorf stammt, wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Landesklinikum Mistelbach gebracht.