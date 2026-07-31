73-Jähriger im Kleinwalsertal vermisst – Suche auf österreichisches Gebiet ausgeweitet

Vermisstensuche im Kleinwalsertal: 73-Jähriger seit Donnerstag nicht mehr aufgetaucht

Im Wandergebiet Fellhorn/Kanzelwand zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal wird seit Donnerstagnachmittag ein 73-jähriger Urlaubsgast vermisst. Die Suchaktion wurde am Freitag auf österreichisches Staatsgebiet ausgeweitet.

Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau in dem Gebiet unterwegs. Während der Wanderung verlor sie ihn kurz aus den Augen, danach kehrte er nicht mehr zurück.

Letzte Sichtung am Donnerstagnachmittag

Der 73-Jährige wurde zuletzt am Donnerstag gegen 15.00 Uhr gesehen. Zwei Wanderer bemerkten ihn auf dem Wanderweg zwischen der Alpe Bierenwang und der Zweiländerbahn. Die Bergwacht Oberstdorf und die deutsche Polizei leiteten daraufhin unmittelbar eine Suchaktion ein, die bislang ohne Erfolg blieb. Die Wanderwege in dem Gebiet sind aufgrund des stabilen Sommerwetters derzeit stark frequentiert.

Der Vermisste ist an Demenz erkrankt. Er ist körperlich fit, gut zu Fuß und in der Lage, längere Strecken zurückzulegen.

Personenbeschreibung

Der Mann ist etwa 1,78 Meter groß und schlank. Er trägt eine Brille, ein blaues Poloshirt sowie einen grünen Rucksack der Marke Deuter.

Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal bittet um Hinweise unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8129.