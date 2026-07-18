74-Jährige nach vier Nächten im Freien in Osttirol gerettet

Eine 74-jährige Frau ist am Samstagmorgen nach mehrtägiger Vermisstensuche im Bereich des Wilfener Tals bei Assling in Osttirol aufgefunden worden. Die Frau hatte vier Nächte im Freien verbracht und wurde stark unterkühlt, aber ansprechbar, neben dem Wilfener Talweg gefunden.

Ein Notarzthubschrauber brachte sie anschließend ins Krankenhaus Lienz.

Suchaktion mit mehr als 50 Einsatzkräften

Die 53-jährige Tochter hatte ihre Mutter am Freitagabend als abgängig gemeldet. Die Frau war bereits am Dienstagvormittag mit einem Bus von Lienz zum Wandern gefahren.

An der Suchaktion beteiligten sich die Bergrettung Lienz mit 43 Personen sowie die Freiwillige Feuerwehr Assling mit fünf Personen. Zusätzlich waren ein Polizeihubschrauber und ein Polizist mit Suchhund im Einsatz.