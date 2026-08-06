77-Jährige stürzt in Dornbirn mit Fahrrad – Polizei sucht SUV-Lenker mit Schweizer Kennzeichen

Radfahrerin in Dornbirn nach Sturz verletzt – Polizei sucht Zeugen

In Dornbirn ist am Mittwoch eine 77-jährige Frau mit ihrem Fahrrad gestürzt, nachdem sie im Kreuzungsbereich Stadtstraße/Schillerstraße stark abgebremst hatte. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr. Die Frau wollte die Stadtstraße überqueren, als zur selben Zeit ein schwarzer SUV mit St. Galler Kennzeichen von der Schillerstraße kommend in die Stadtstraße einfuhr. Die Radfahrerin bremste daraufhin stark ab und stürzte.

Zu einer Berührung zwischen dem Fahrrad und dem SUV kam es nicht. Der Lenker des Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die 77-Jährige zog sich durch den Sturz Schürfwunden am rechten Knie und am Schienbein zu.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Dornbirn sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise können unter der Telefonnummer +43 (0) 59 1338 140100 gemeldet werden.