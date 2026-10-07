78-Jährige in Kufstein um Bargeld und Schmuck betrogen – Polizei fahndet nach Kurier

Eine 78-jährige Frau aus Kufstein ist am Dienstagnachmittag Opfer von Betrügern geworden. Ein unbekannter Anrufer meldete sich gegen 13.30 Uhr auf ihrem Festnetztelefon und gab vor, ihr Enkel habe einen Unfall mit einem E-Scooter verursacht, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Unter diesem Vorwand forderte er eine Geldzahlung sowie die Übergabe von Wertgegenständen.

Übergabe in der Kurzparkzone beim Bezirksgericht

Nach mehreren längeren Telefonaten sammelte die Seniorin einen niedrigen, vierstelligen Eurobetrag sowie Goldschmuck zusammen. Mit dem Anrufer vereinbarte sie einen Treffpunkt in der Nähe des Bezirksgerichts Kufstein. Die Übergabe fand zwischen 15.15 und 15.30 Uhr in der Kurzparkzone gegenüber dem Gericht in der Georg Pirmoser-Straße statt. Während der gesamten Übergabe blieb die Frau telefonisch mit dem Betrüger in Verbindung.

Als Kurier trat ein weiterer Täter auf, der das Geld sowie den Schmuck entgegennahm. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Stadtberg. Gegen 15.30 Uhr setzte sich die Frau mit ihrem Sohn in Verbindung. Im Zuge dieses Kontakts flog der Betrug auf.

Fahndung nach dem Kurier bislang ohne Erfolg

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die bislang erfolglos verlief. Der Kurier wird als schmächtiger, schlanker Mann mit einer Körpergröße von 170 bis 175 Zentimetern beschrieben. Er soll dunkle, kurze Haare und einen kleinen Oberlippenbart haben und wurde als südländischer Typ eingestuft. Bekleidet war er mit einem beigefarbenen, hellbraunen Steppanorak und einer dunklen Hose. Die Polizeiinspektion Kufstein bittet Zeuginnen und Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 059133-7210 zu melden.

Masche mit falschen Verwandten

Betrugsversuche, bei denen sich Anrufer als Verwandte in Notlagen ausgeben, zählen zu den bekanntesten Varianten des sogenannten Schockanrufs. Üblicherweise wird dabei ein angeblicher Unfall, ein Verkehrsdelikt oder eine andere dringende finanzielle Notlage geschildert, um Betroffene unter Zeitdruck zu setzen. Die Opfer werden häufig über einen längeren Zeitraum am Telefon gehalten, damit keine Gelegenheit bleibt, die Angaben zu überprüfen oder Rücksprache mit tatsächlichen Angehörigen zu halten.

In vielen Fällen wird die Geldübergabe bewusst an öffentlichen Orten organisiert, etwa in der Nähe von Behörden oder belebten Straßen, um unauffällig zu wirken. Die eigentliche Geldabholung erfolgt dabei oft durch eine weitere Person, die mit den Opfern zuvor keinen telefonischen Kontakt hatte und lediglich als Übergabestelle fungiert. Dadurch wird es für die Ermittlungsbehörden erschwert, die Organisatoren der Taten zu identifizieren, selbst wenn eine am Ort der Übergabe beteiligte Person beschrieben werden kann.

Polizeidienststellen weisen in diesem Zusammenhang regelmäßig darauf hin, bei derartigen Anrufen grundsätzlich misstrauisch zu sein, keine Geldbeträge oder Wertgegenstände an unbekannte Personen zu übergeben und bei Zweifeln aktiv Kontakt zu den tatsächlich betroffenen Angehörigen aufzunehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.