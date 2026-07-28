78-Jähriger bei Traktorunfall in Paternion verletzt – Hubschrauberbergung aus Waldgebiet

78-Jähriger bei Traktorunfall in Paternion verletzt

Bei einem Traktorunfall in der Gemeinde Paternion ist am Dienstag ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.05 Uhr in einem Waldgebiet.

Der Mann war mit einem Traktor und einem mit Brennholz beladenen Anhänger unterwegs, als das Fahrzeug auf einem Forstweg in einer Rechtskurve außer Kontrolle geriet. Der Traktor überschlug sich und blieb seitlich liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus der Kabine befreien.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte per Seil geborgen und mit dem Notarzthubschrauber RK1 ins LKH Villach gebracht.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Paternion und Feistritz/Drau. Sie sicherten den umgestürzten Traktor gegen weiteres Abrutschen. Das Fahrzeug wurde anschließend von einem privaten Unternehmen geborgen.