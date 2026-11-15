8.000 Besucher bei Wintertauschbörse in Bischofshofen – Drei Stunden Wartezeit für günstige Skikarten

Rund 8.000 Menschen haben an diesem Wochenende die Wintertauschbörse in der Wielandnerhalle in Bischofshofen besucht. Veranstaltet wird die Börse im Pongau von der Arbeiterkammer Salzburg und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund. Angeboten wurden über 6.000 Artikel sowie rund 7.000 Skikarten, dazu kamen lange Warteschlangen und ein spürbarer Andrang bereits am Samstag.

Großer Andrang und lange Wartezeiten in Bischofshofen

Die Wintertauschbörse in Bischofshofen begann heuer eine Stunde später als im Vorjahr. Dennoch war der Andrang laut Organisator Klaus Kolloch besonders groß, insbesondere am Samstag. Vor der Wielandnerhalle bildeten sich Warteschlangen, die bis auf die Straße hinausreichten. Kolloch sprach zudem von einem Parkdilemma rund um die Veranstaltung.

Besonders gefragt waren vergünstigte Tageskarten fürs Skifahren. Interessierte nahmen dafür am Samstag Wartezeiten von bis zu drei Stunden in Kauf. Insgesamt zählten die Veranstalter an beiden Tagen rund 8.000 Besucherinnen und Besucher.

Angebot von Rennski bis Kleinteil für wenige Euro

Auf der Tauschbörse wurden heuer über 6.000 Artikel rund um den Wintersport angeboten. Das teuerste Stück im Angebot war ein Rennski. Am unteren Ende der Preisskala lagen einzelne Artikel bei wenigen Euro. Ergänzt wurde das Sortiment durch rund 7.000 Skikarten, die ebenfalls zum Verkauf standen.

Die Wintertauschbörse in Bischofshofen ist Teil einer Veranstaltungsreihe, die es bereits seit über 20 Jahren gibt. Sie dient als Plattform, auf der gebrauchte Wintersportartikel sowohl verkauft als auch erworben werden können.

Gebrauchtmarkt für Wintersportausrüstung

Tauschbörsen für Wintersportartikel haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Regionen als feste Einrichtung etabliert. Sie richten sich an Familien und Einzelpersonen, die Ski, Snowboards, Schuhe oder weiteres Zubehör nicht neu kaufen, sondern gebraucht erwerben oder nicht mehr benötigte Ausrüstung weitergeben möchten. Gerade bei Kinderausrüstung, die durch Wachstum häufig ausgetauscht werden muss, ist der Gebrauchtmarkt verbreitet.

Organisiert werden solche Börsen häufig von Interessenvertretungen oder gemeinnützigen Trägern, die damit einen niedrigschwelligen Zugang zum Wintersport ermöglichen wollen. Üblicherweise werden die Artikel von den Eigentümerinnen und Eigentümern selbst eingereicht und zu einem festgelegten Preis angeboten, während die Organisation von Abwicklung, Abrechnung und Platzgestaltung bei den Veranstaltern liegt.

Der Andrang bei solchen Veranstaltungen hängt erfahrungsgemäß stark vom Zeitpunkt innerhalb der Wintersaison sowie vom Angebot an günstigen Zusatzleistungen wie vergünstigten Liftkarten ab. Entsprechend können sich an einzelnen Tagen deutlich längere Wartezeiten ergeben als an anderen.

Kommendes Wochenende findet die Wintertauschbörse im Salzburger Messezentrum statt.