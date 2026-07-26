81. Villacher Kirchtag mit traditionellem Bieranstich eröffnet

81. Villacher Kirchtag feierlich eröffnet

Der 81. Villacher Kirchtag ist am Sonntagvormittag offiziell eröffnet worden. Den Auftakt bildete ein feierliches Hochamt in der Stadtpfarrkirche.

Am Rathausplatz folgte im Anschluss der traditionelle Bieranstich mit dem eigens für den Kirchtag gebrauten Kirchtagsbier. Braumeister Lukas Scharf bestätigte, dass das Bier mit einem Alkoholgehalt von 4,7 Volumenprozent speziell für die Veranstaltung hergestellt wurde.

Tausende Besucher zum Auftakt

Bereits am Eröffnungstag kamen tausende Gäste zum Villacher Kirchtag. Insgesamt sind heuer 220 Standler an der Veranstaltung beteiligt. Standbetreiberin Alexandra Kosta berichtete, dass die Vorbereitung ihrer Produkte rund drei Wochen in Anspruch nimmt.

Gerda Sandriesser ist Obfrau des veranstaltenden Kirchtagsvereins.

Bauerngman werben um Unterstützung

Im Vorfeld waren die Villacher Bauerngman im Rahmen des sogenannten „Kirchtags-Ladens“ unterwegs, um Firmen zur Unterstützung einzuladen. Großbauer Kurt Maschke erklärte dazu, dass eingehende Spenden für sinnvolle Projekte verwendet werden.

Programm bis 2. August

Der Villacher Kirchtag dauert bis 2. August 2026. Er gliedert sich in mehrere Bereiche: eine Qualitätszone mit Brauchtum, Kulinarik und Volksmusik sowie eine Unterhaltungs- und Partyzone im Rahmen des Szene-Kirchtags am Kaiser-Josef-Platz. Der Vergnügungspark öffnet am Dienstag.