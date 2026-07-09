84-Jähriger soll 151-mal Zeitungskassen in Laakirchen aufgebrochen haben

84-Jähriger als Verdächtiger in Einbruchsserie bei Zeitungsverkäufern ausgeforscht

In Laakirchen im Bezirk Gmunden hat die Polizei einen 84-jährigen Mann als Tatverdächtigen in einer Serie von Einbruchdiebstählen ausgeforscht. Er soll über einen Zeitraum von zwei Monaten insgesamt 151-mal Zeitungskassen im Stadtgebiet aufgebrochen haben.

Bei den Tatorten handelte es sich um sogenannte „stumme Zeitungsverkäufer“ – unbemannte Verkaufsstellen im öffentlichen Raum. Den Ermittlungen zufolge war der Verdächtige mit dem Fahrrad zu den einzelnen Standorten unterwegs.

Hinweis eines Zeitungslieferanten führte zu Ermittlungen

Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler durch einen Zeitungslieferanten, dem der 84-Jährige mehrfach aufgefallen war. Im Zuge einer anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Beamten Hinweise auf die Taten sicher.

Der Verdächtige legte kein Geständnis ab und machte keine Angaben zu einem möglichen Motiv. Der entstandene Schaden sowie die Beute belaufen sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Der 84-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.