A1 Westautobahn bei Amstetten nachts gesperrt – Betonplatten durch Hitze beschädigt

A1 Westautobahn: Nächtliche Sperrung im Bezirk Amstetten wegen Fahrbahnschäden

Die A1 Westautobahn wird im Bezirk Amstetten zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin in Richtung Salzburg gesperrt. Die Sperrung beginnt am Donnerstag um 20.00 Uhr und endet spätestens am Freitag um 5.00 Uhr.

Laut ASFINAG bestehen an der Fahrbahn drei Schadstellen, die umgehend repariert werden müssen. Eine Reparatur bei laufendem Verkehr ist nicht möglich: Aufgrund der aktuellen Baustellenführung im betroffenen Abschnitt steht nicht genügend Platz zur Verfügung, um die Arbeiten sicher durchzuführen und gleichzeitig den Verkehr aufrechtzuerhalten.

Umleitung über die B1

Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Haag von der A1 abgeleitet. Die Umleitungsstrecke führt entlang der B1 zur Anschlussstelle St. Valentin.

Betonplatten durch Hitze verformt

Laut einem ASFINAG-Sprecher haben sich Betonplatten durch Hitzeeinwirkung ausgedehnt, aufeinander geschoben und gewölbt. Bereits Ende Juni waren in diesem Bereich zwei Fahrspuren kurzfristig gesperrt worden.