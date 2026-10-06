A2-Anschlussstelle Wöllersdorf nach Ausbau fertiggestellt – Bypässe und automatisches Ampelsystem gegen Rückstaus

Der Ausbau der A2-Anschlussstelle Wöllersdorf im Bezirk Wiener Neustadt ist abgeschlossen. An beiden Kreisverkehren der Anschlussstelle wurden Bypässe errichtet, die es einem Teil des Verkehrs künftig ermöglichen, an den Kreisverkehren vorbeizufahren. Zusätzlich wurde die Fahrbahn der B21 auf rund 18.000 Quadratmetern saniert.

Neue Technik an der Anschlussstelle Wöllersdorf

Im Zuge der Bauarbeiten wurde ein automatisiertes Ampelsystem neu installiert. Es arbeitet mit Stauschleifen auf den Abfahrtsrampen, die erkennen, wenn sich Fahrzeuge von den Kreisverkehren in Richtung Autobahn zurückstauen. Die Anschlussstelle war bereits seit Jahren insbesondere zu Stoßzeiten stark belastet, wobei es immer wieder zu Rückstaus auf den Abfahrtsrampen kam.

Der Ausbau wurde im Herbst 2025 angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt war von Gesamtkosten in Höhe von rund sechs Millionen Euro die Rede. Nach Angaben des Landes belaufen sich die tatsächlichen Gesamtkosten für den Umbau nun auf rund 5,5 Millionen Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich rund 3,5 Millionen Euro. Verantwortlich für das Projekt ist das Land Niederösterreich gemeinsam mit der ASFINAG. Bei der Umsetzung kam es unter anderem wegen notwendiger Grundablösen zu Verzögerungen.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, der der FPÖ angehört, ist für den Bereich Infrastruktur zuständig.

Stauschleifen und automatisierte Ampelsteuerung

Bei vergleichbaren Anschlussstellen an Autobahnen kommen automatisierte Ampelsysteme grundsätzlich zum Einsatz, um den Verkehrsfluss zwischen Autobahn und nachgeordnetem Straßennetz besser zu steuern. Stauschleifen sind dabei im Fahrbahnbelag eingelassene Sensoren, die die Präsenz von Fahrzeugen erfassen und darüber Rückschlüsse auf die Verkehrsdichte zulassen. Erkennt das System einen Rückstau in Richtung Autobahn, kann die Ampelschaltung an den nachgeordneten Kreisverkehren angepasst werden, um ein Zurückstauen auf die Abfahrtsrampen zu vermeiden oder zu verringern.

Bypässe an Kreisverkehren dienen üblicherweise dazu, Verkehrsströme mit gleichbleibender Fahrtrichtung aus dem eigentlichen Kreisverkehr herauszulösen. Dadurch müssen diese Fahrzeuge die Kreisverkehrsfahrbahn nicht befahren, was die Kapazität der Anlage insgesamt erhöhen kann. Solche baulichen Maßnahmen werden bei stark frequentierten Autobahnanschlussstellen regelmäßig eingesetzt, wenn der Verkehr zu bestimmten Tageszeiten an seine Kapazitätsgrenzen stößt.

Bei Ausbauprojekten an Landes- und Bundesstraßen im Bereich von Autobahnanschlussstellen liegt die Zuständigkeit in Österreich häufig geteilt bei der ASFINAG, die für die Autobahnen und deren unmittelbare Anschlussbereiche verantwortlich ist, und den jeweiligen Bundesländern, in deren Zuständigkeit die nachgeordneten Landesstraßen fallen. Diese geteilte Zuständigkeit spiegelt sich auch in der Kostenaufteilung solcher Projekte wider, bei denen sich die beteiligten Gebietskörperschaften die Finanzierung nach dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich teilen.

Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten durch notwendige Grundablösen zählen zu den häufigeren Herausforderungen bei derartigen Bauvorhaben. Bevor Bauarbeiten an bestehenden Verkehrsanlagen beginnen können, müssen in vielen Fällen zunächst Flächen von privaten Grundeigentümern erworben oder abgelöst werden, etwa wenn zusätzliche Fahrstreifen oder Bypässe mehr Platz benötigen, als im bestehenden Straßenraum zur Verfügung steht. Solche Verhandlungen können sich zeitlich hinziehen und in der Folge auch den geplanten Baubeginn oder die Bauzeit insgesamt beeinflussen.