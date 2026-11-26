Die A21 ist am Mittwoch kurz vor 9.00 Uhr zwischen dem Knoten Steinhäusl und dem Knoten Vösendorf in beiden Richtungen komplett gesperrt worden. Grund dafür waren winterliche Fahrbedingungen. Mehrere Fahrzeuge, vor allem Lkws, blieben auf der Strecke hängen.

Sperrung nach Abstimmung mit Behörden

Die Totalsperre der A21 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Matthias Pfeiler von der ASFINAG bestätigte sowohl die Sperrung als auch die liegengebliebenen Fahrzeuge auf der Strecke. Wintereinsatzkräfte sind weiterhin im Einsatz, um die Fahrbahn wieder befahrbar zu machen. Die Autobahn soll nach Angaben der ASFINAG so schnell wie möglich wieder freigegeben werden.

Für den Verkehr in Richtung Wien besteht eine Ausweichmöglichkeit über die A1. Wer großräumiger ausweichen möchte, kann dies ab St. Pölten über die S33, die S5, Tulln und die A22 tun.

Wiederkehrendes Problem bei winterlichen Fahrverhältnissen

Die A21 war in den vergangenen Jahren immer wieder von Totalsperren betroffen, wenn winterliche Fahrverhältnisse herrschten. Dabei kam es wiederholt zu Unfällen und in der Folge zu Problemen im Streckenverlauf zwischen dem Knoten Steinhäusl und dem Knoten Vösendorf.

Grundsätzlich stellen Steigungen und Streckenabschnitte mit erhöhtem Schwerverkehrsanteil bei Schneefall und Glätte eine besondere Herausforderung dar. Lkws benötigen auf winterlichen Fahrbahnen deutlich längere Bremswege und können bei unzureichender Bereifung oder an Steigungen leichter die Haftung verlieren. Bleibt ein einzelnes Fahrzeug auf einer mehrspurigen Autobahn hängen, kann dies rasch dazu führen, dass nachfolgende Fahrzeuge nicht mehr vorbeikommen und sich der Rückstau über mehrere Kilometer ausweitet. Aus diesem Grund entscheiden sich Behörden und Straßenbetreiber bei winterlichen Wetterlagen mitunter dafür, stark betroffene Abschnitte vorsorglich oder nach ersten Zwischenfällen vollständig zu sperren, um größere Unfälle und ein völliges Verkehrschaos zu vermeiden.

Üblicherweise kommen in solchen Situationen Streufahrzeuge und Schneepflüge zum Einsatz, um die Fahrbahn so rasch wie möglich wieder in einen sicheren Zustand zu versetzen. Erst wenn die Straßenverhältnisse dies zulassen, wird eine Strecke von den zuständigen Stellen wieder freigegeben. Bis dahin sind Verkehrsteilnehmer in der Regel auf großräumige Alternativrouten angewiesen, wie sie auch im aktuellen Fall über die A1 sowie über S33, S5, Tulln und A22 zur Verfügung stehen.