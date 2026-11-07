A5 wegen Einsatzübung am Samstag für fünf Stunden gesperrt

Die A5 Nord/Weinviertel Autobahn wird am Samstag von 17.00 Uhr bis Mitternacht in Fahrtrichtung Wien gesperrt. Grund ist eine Einsatzübung im Bereich Wilfersdorf im Bezirk Mistelbach, an der Feuerwehr, Rettung, Polizei und ASFINAG teilnehmen. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Wilfersdorf. Zusätzlich gibt es seit Freitag Änderungen im Baustellenbereich der A1 Westautobahn zwischen Haag und St. Valentin im Bezirk Amstetten.

Einsatzübung sperrt A5 am Samstagabend

Die Sperrung der A5 betrifft ausschließlich die Fahrtrichtung Wien und dauert von 17.00 Uhr bis Mitternacht. Im Bereich Wilfersdorf wird in diesem Zeitraum eine Einsatzübung durchgeführt, an der neben der Feuerwehr auch Rettung, Polizei und die ASFINAG beteiligt sind. Trainiert werden sollen dabei Menschenrettung, Fahrzeugbergung sowie die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte im Ernstfall. Verkehrsteilnehmer in Richtung Wien werden während der Sperrzeit über die Anschlussstelle Wilfersdorf umgeleitet.

Neue Regelungen im Baustellenbereich der A1

Auf der A1 Westautobahn laufen zwischen Haag und St. Valentin, beide im Bezirk Amstetten, seit längerem Instandsetzungsarbeiten. Seit Freitag gelten dort geänderte Verkehrsführungen. Die Abfahrt Haag in Richtung Salzburg wird wieder für den Verkehr freigegeben, während im Gegenzug die Abfahrt St. Valentin in Richtung Salzburg gesperrt wird.

Die Auffahrt Haag in Richtung Salzburg bleibt hingegen länger gesperrt als ursprünglich vorgesehen. Hintergrund sind erweiterte Qualitätssicherungsmaßnahmen an einem Teilabschnitt der neu hergestellten Betonfahrbahn. Die Bauarbeiten in diesem Bereich sollen bis zum 4. Dezember abgeschlossen sein.

Abläufe bei Einsatzübungen auf Autobahnen

Einsatzübungen auf Autobahnen dienen grundsätzlich dazu, das Zusammenwirken verschiedener Organisationen unter realistischen Bedingungen zu erproben. Dabei werden häufig Szenarien nachgestellt, die im Ernstfall besondere Anforderungen an Rettungskräfte stellen, etwa die Bergung eingeklemmter Personen oder die Koordination mehrerer Einsatzkräfte an einer Unfallstelle. Da solche Übungen eine Vollsperrung erfordern können, wird der Verkehr üblicherweise über nahegelegene Anschlussstellen umgeleitet. Die ASFINAG ist bei derartigen Vorhaben regelmäßig eingebunden, da sie für die Verkehrsführung und Information der Verkehrsteilnehmer auf dem hochrangigen Straßennetz zuständig ist.

Bei Instandsetzungsarbeiten an Autobahnen wie auf der A1 zwischen Haag und St. Valentin kommt der Qualitätssicherung besondere Bedeutung zu. Insbesondere bei neu hergestellten Betonfahrbahnen werden häufig zusätzliche Prüfungen vorgenommen, um die Tragfähigkeit und Langlebigkeit der Fahrbahn sicherzustellen. Solche Prüfungen können dazu führen, dass einzelne Verkehrsfreigaben später erfolgen als ursprünglich geplant, auch wenn andere Streckenabschnitte bereits wieder freigegeben werden. Baustellen auf stark befahrenen Autobahnabschnitten werden in der Regel in mehreren Phasen abgewickelt, um den Verkehr während der Bauzeit so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.