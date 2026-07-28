Abbrennaktion in Trieben eskaliert: 64-Jähriger bei Heckenbrand verletzt

Heckenbrand in Trieben: Anwohner bei Abbrennaktion verletzt

In Trieben im Bezirk Liezen ist am Dienstag eine geplante Abbrennaktion außer Kontrolle geraten. Ein 64-Jähriger wurde dabei verletzt.

Die Polizei wurde gegen 7.30 Uhr über den Brand informiert. Laut Polizei wollte der Anwohner seine Wiesenfläche abbrennen, dabei geriet eine Hecke in Flammen.

Rund 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Trieben-Stadt und Trieben-Werk rückten zu dem Einsatz aus. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern.

Der 64-Jährige erlitt Verbrennungen am linken Unterarm sowie im Gesicht. Das Rote Kreuz führte vor Ort eine Erstversorgung durch, anschließend wurde der Verletzte ins LKH Rottenmann gebracht.