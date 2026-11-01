Acht Verletzte bei schwerem Unfall auf B83 in Warmbad-Villach

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkws sind am Sonntagmittag auf der Kärntner Straße (B83) in Warmbad-Villach acht Menschen verletzt worden. Zwei der Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab, alle acht Beteiligten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte kurz nach 13.00 Uhr.

Aufwendige Rettung aus einem der Unfallwracks

Zwei der drei Unfallfahrzeuge standen nach dem Zusammenstoß im Straßengraben. In einem davon befand sich noch ein Lenker, der zwar ansprechbar war, jedoch von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste. Dafür schufen die Rettungskräfte mit hydraulischem Rettungsgerät auf der Fahrerseite eine sogenannte „Große Seitenöffnung“. Der Patient wurde anschließend mithilfe eines Spineboards aus dem Fahrzeug gehoben und mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Die übrigen sieben Verletzten konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Sie erhielten vor Ort eine notärztliche Erstversorgung und wurden anschließend mit mehreren Rettungswagen in das Klinikum Villach gebracht.

Bergung der Fahrzeuge und Sperre der B83

Eines der beteiligten Fahrzeuge, ein Hybridfahrzeug, musste im Auftrag der Polizei mithilfe eines Krans geborgen werden. Alle drei Unfallwracks wurden im Anschluss durch einen privaten Abschleppdienst abtransportiert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kärntner Straße B83 vollständig gesperrt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Judendorf und Turdanitsch-Tschinowitsch sowie die Hauptfeuerwache Villach. Insgesamt waren drei Feuerwehren mit acht Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Zudem war das Rote Kreuz mit mehreren Rettungswagen im Einsatz. Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach, war an dem Einsatz beteiligt.

Technische Rettung bei Verkehrsunfällen

Grundsätzlich kommt bei schweren Verkehrsunfällen mit eingeklemmten oder stark verletzten Personen die sogenannte technische Rettung zum Einsatz. Dabei setzen Feuerwehren hydraulische Rettungsgeräte wie Spreizer und Schneidgerät ein, um Fahrzeugteile zu entfernen und Verletzten einen sicheren Weg aus dem Wrack zu verschaffen. Eine „Große Seitenöffnung“ bezeichnet dabei eine umfangreichere Öffnung der Fahrzeugkarosserie, bei der neben der Tür auch angrenzende Karosserieteile entfernt werden, um mehr Platz für die Rettung zu schaffen.

Der Einsatz eines Spineboards dient dazu, verletzte Personen möglichst achsengerecht und ohne zusätzliche Belastung der Wirbelsäule zu bewegen. Dieses Vorgehen ist bei Verdacht auf schwerere Verletzungen, etwa im Bereich von Wirbelsäule oder Becken, ein etablierter Standard im Rettungsdienst.

Bei Unfällen mit mehreren Verletzten wird üblicherweise ein Rettungshubschrauber angefordert, wenn eine rasche Verlegung in eine spezialisierte Klinik notwendig erscheint oder der Straßentransport durch Entfernung oder Verkehrslage ungünstig ist. Die übrigen Betroffenen werden in solchen Fällen in der Regel mit mehreren Rettungswagen auf umliegende Krankenhäuser verteilt, um eine rasche und geordnete Versorgung sicherzustellen.

Die vollständige Sperrung einer Straße während Rettungs- und Bergungsarbeiten ist bei Unfällen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen eine gängige Maßnahme. Sie ermöglicht den Einsatzkräften einen ungehinderten Zugang zu den Fahrzeugen und schützt gleichzeitig Helfer sowie Unfallbeteiligte vor dem nachfolgenden Verkehr. Die Bergung schwer beschädigter oder blockierter Fahrzeuge erfolgt häufig mit Kränen, insbesondere wenn klassische Abschleppmethoden aufgrund der Lage oder des Zustands des Fahrzeugs nicht ausreichen.