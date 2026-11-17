Die Versorgung von sehr frühgeborenen Kindern am AKH Wien und der MedUni Wien wurde weiter verbessert. Die Behandlung wird nun noch stärker an die Bedürfnisse der einzelnen Babys angepasst. Das geht aus einer Aussendung von AKH und MedUni Wien vom Montag hervor. Seit kurzem sind die beiden Einrichtungen Teil des internationalen Tiny Baby Collaborative, eines Zusammenschlusses führender neonatologischer Zentren.

Neue Methoden für unreife Organe

Neue Technologien und innovative Überwachungsmethoden ermöglichen eine genauere Beurteilung der Funktion der unreifen Organe von Frühgeborenen. Zu den neuen Methoden zählen spezialisierte Herz-Ultraschalluntersuchungen, ein präzises Kreislauf- und Flüssigkeitsmanagement sowie schonende Formen der Atemunterstützung. Das Behandlungskonzept sieht zudem die aktive Einbindung der Eltern und eine gezielte sensorische Anregung der Babys vor.

Grundlage dieser Weiterentwicklung ist unter anderem eine Kooperation mit dem neonatologischen Zentrum der University of Iowa in den USA, die seit dem Vorjahr besteht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Wien hielten sich dafür mehrere Wochen in Iowa auf. Dort lernten sie neue Behandlungsansätze insbesondere in den Bereichen Beatmung und Herz-Kreislauf-Management kennen. Diese Ansätze wurden anschließend in die klinische Praxis in Wien integriert.

Am AKH und an der MedUni Wien werden mittlerweile auch Babys behandelt, die nach nur 22 vollendeten Schwangerschaftswochen zur Welt kommen und weniger als 400 Gramm wiegen. Die Behandlung dieser besonders kleinen Patientinnen und Patienten basiert auf einer ausführlichen Beratung und engen Abstimmung mit den Eltern. Angelika Berger leitet die Neonatologie an der Einrichtung.

Ende Oktober wurden AKH und MedUni Wien in das internationale Netzwerk Tiny Baby Collaborative aufgenommen. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss führender neonatologischer Zentren.

Medizinische Herausforderungen extrem früher Geburten

Grundsätzlich stellen extrem früh geborene Kinder eine besondere medizinische Herausforderung dar, weil zentrale Organe wie Lunge, Herz und Kreislaufsystem zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht vollständig ausgereift sind. Die Lunge etwa kann in den ersten Lebenswochen besonders empfindlich auf mechanische Beatmung reagieren, weshalb in der Neonatologie zunehmend schonendere Beatmungsformen eingesetzt werden, die den Druck auf das Gewebe reduzieren. Auch das Kreislaufsystem benötigt häufig eine engmaschige Überwachung, da der Flüssigkeitshaushalt bei extrem kleinen Frühgeborenen sehr sensibel reagiert.

Üblicherweise erfolgt die Behandlung auf spezialisierten Frühgeborenen-Intensivstationen, auf denen ein interdisziplinäres Team aus Ärztinnen, Ärzten, Pflegepersonal und weiteren Fachkräften eng zusammenarbeitet. Internationale Kooperationen zwischen neonatologischen Zentren gelten dabei als ein Weg, um Erfahrungen und Behandlungsstandards auszutauschen und weiterzuentwickeln. Der fachliche Austausch über Ländergrenzen hinweg kann dazu beitragen, dass neue Erkenntnisse aus der Forschung rascher in die klinische Versorgung einfließen.

Auch die Einbindung der Eltern gilt in der Neonatologie zunehmend als wichtiger Bestandteil der Behandlung. Durch direkten Körperkontakt und aktive Beteiligung an der Versorgung sollen Bindung und Entwicklung der Kinder unterstützt werden. Ergänzend dazu setzen manche Zentren auf gezielte sensorische Reize, etwa durch Berührung, Stimme oder Licht, die behutsam auf die Bedürfnisse der jeweiligen Entwicklungsstufe abgestimmt werden.

Welt-Frühgeborenentag und Frühgeborenenfest

Der Welt-Frühgeborenentag wurde seit vielen Jahren am 17. November gefeiert. Aus organisatorischen Gründen wird er künftig am 15. November begangen. Am AKH Wien findet am 20. November zudem das traditionelle Frühgeborenenfest statt. Dabei treffen sich ehemalige Frühchen, ihre Familien und die medizinischen Teams.