Akute Blutknappheit in der Steiermark – Rotes Kreuz startet dringenden Spendenaufruf

Rotes Kreuz Steiermark ruft nach mehreren Notfällen zu Blutspenden auf

Das steirische Rote Kreuz appelliert an die Bevölkerung, in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt Blut zu spenden. Hintergrund ist eine hohe Auslastung im Zentrum für Akutmedizin (ZAM) des Uniklinikums Graz sowie sinkende Bestände während der Sommerferien.

Am 25. Juli 2026 wurde im ZAM viermal der Alarm „Code Red“ ausgelöst, bei dem Patientinnen und Patienten mit lebensbedrohlichen Blutungen in die Notaufnahme gebracht werden. Diese Häufigkeit war laut Angaben des Blutspendedienstes selbst für das erfahrene Notfallteam eine absolute Ausnahme. Zur Versorgung der Schwerstverletzten waren mehr als 50 Blutkonserven notwendig.

Konstanter Bedarf trifft auf saisonale Engpässe

Österreichweit wird durchschnittlich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt, insgesamt fast 1.000 pro Tag. Da Blutkonserven bis heute nicht künstlich hergestellt werden können und lediglich 42 Tage haltbar sind, ist eine kontinuierliche Spendenbereitschaft erforderlich. In den Sommerferien sinken die Bestände erfahrungsgemäß urlaubsbedingt.

Wer spenden kann

Das Rote Kreuz bittet gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm um eine Blutspende. Frauen, intergeschlechtliche und diverse Personen sowie Personen mit offener oder keiner Geschlechtsangabe dürfen bis zu dreimal jährlich Vollblut spenden, Männer bis zu viermal. Zwischen zwei Vollblutspenden müssen mindestens acht Wochen liegen.

Bestimmte Umstände führen zu vorübergehenden Ausschlüssen: Nach der Einnahme von Antibiotika oder bestimmten Impfungen gilt eine Karenzfrist von einigen Tagen bis Wochen, ebenso nach einem Aufenthalt in Malariagebieten. Wer sich außerhalb einer medizinischen Einrichtung ein Piercing setzen lässt, muss vier Monate pausieren, nach einem Zeckenbiss beträgt die Wartezeit acht Wochen.

Ablauf einer Spende

Die eigentliche Blutentnahme dauert sechs bis sieben Minuten. Der gesamte Vorgang inklusive Fragebogen, medizinischem Check und anschließender Ruhepause mit Jause nimmt etwa 30 bis 45 Minuten in Anspruch.