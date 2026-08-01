Algenpest am Prebersee: Gemeinde will invasive Wasserpflanze im Herbst entfernen

Algenpest am Prebersee im Lungau: Gemeinde plant Gegenmaßnahmen

Am Prebersee bei Tamsweg im Lungau breitet sich derzeit eine Algenpest aus. An mehreren Uferabschnitten abseits der Badebereiche ist eine rötlich-braun-grüne Algendecke sichtbar.

Bei der Wasserpflanze handelt es sich um eine eingeschleppte Art, die für Badegäste und Tiere ungefährlich ist. Bürgermeister Wolfgang Pfeifenberger (ÖVP) bezeichnet sie als invasive Pflanze, die sich stark ausbreite.

Steigende Wassertemperatur begünstigt Ausbreitung

Der Bergsee friert im Winter mittlerweile nicht mehr vollständig zu. Aktuell weist er eine Wassertemperatur von 23 bis 24 Grad auf.

Bekämpfung im Herbst geplant

Die Gemeinde Tamsweg und die Bundesforste wollen gemeinsam gegen die Algen vorgehen. Im Herbst sollen Taucher und Freiwillige die Pflanzen aus dem See entfernen. Die Säuberungsaktion ist für den Zeitpunkt vorgesehen, an dem sich das Wasser wieder abkühlt.