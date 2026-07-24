Alkoholisiert und ohne Führerschein: Vater mit Kind im Auto gestoppt

Alkoholisierter Lenker ohne Führerschein bei Kontrolle in Going gestoppt

Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Lofererstraße in Going haben Polizisten am Mittwochmittag einen 40-jährigen Mann angehalten. Bei der Kontrolle wurde eine starke Alkoholisierung des Fahrers festgestellt.

Wie sich herausstellte, war dem Mann bereits im Jahr 2024 der Führerschein abgenommen worden. Im Fahrzeug befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle seine Frau und sein achtjähriges Kind.

Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und nahm ihm den Fahrzeugschlüssel ab. Der Vorfall ereignete sich im Bezirk Kitzbühel. Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt.