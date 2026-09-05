Alkoholisierter Lenker verursacht Unfall auf L203 – beide Autos landeten im Wassergraben

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lustenauer Straße (L203) in Hohenems sind am Samstagvormittag, 5. September 2026, gegen 10.45 Uhr zwei Fahrzeuge in einem Wassergraben zum Stillstand gekommen. Ein 54-jähriger Lenker wurde dabei verletzt, ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Kollision beim Abbiegen in einen Feldweg

Der 54-Jährige war von Hohenems kommend in Richtung Lustenau unterwegs und bog nach rechts in einen an die Fahrbahn angrenzenden Feldweg ein. Der nachfolgende Pkw eines 51-Jährigen kollidierte dabei mit der rechten Seite des abbiegenden Fahrzeuges. Beide Autos kamen anschließend in einem Wassergraben neben der Straße zum Stillstand.

Der 54-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß eine Verletzung unbestimmten Grades zu. Der 51-jährige Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein bei dem 54-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Die beiden Fahrzeuge mussten aus dem Wassergraben geborgen werden. Im Einsatz standen die Ortsfeuerwehr Hohenems mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften, die Rettung sowie ein Notarzt. Zwei Streifen der Polizei mit insgesamt fünf Exekutivbediensteten waren ebenfalls vor Ort. Die L203 war im Bereich der Unfallstelle während der gesamten Einsatzdauer nur eingeschränkt befahrbar.

Alkohol am Steuer als Unfallursache

Alkoholisierung gehört zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle mit Personenschaden. In Österreich gilt grundsätzlich eine Promillegrenze von 0,5, ab der ein Lenken von Kraftfahrzeugen untersagt ist. Wird bei einer Verkehrskontrolle oder nach einem Unfall ein positiver Alkotest festgestellt, zieht dies in der Regel verwaltungsrechtliche Konsequenzen nach sich, etwa den vorübergehenden Entzug der Lenkberechtigung sowie ein Verwaltungsstrafverfahren. Bei Unfällen mit Personenschaden können zusätzlich strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden, in deren Rahmen die Behörden den genauen Ablauf sowie mögliche Verschuldensanteile der beteiligten Lenker klären.

Bei Kollisionen im Bereich von Kreuzungen oder Einmündungen, wie sie beim Abbiegen in einen Feldweg entstehen können, prüfen die Ermittlungsbehörden üblicherweise auch Faktoren wie Fahrgeschwindigkeit, Sichtverhältnisse und die rechtzeitige Ankündigung eines Abbiegevorgangs. Ob und in welchem Umfang solche Aspekte im vorliegenden Fall eine Rolle gespielt haben, ist durch die vorliegenden Angaben nicht bestätigt.

Bergung von Fahrzeugen aus Wassergräben

Landen Fahrzeuge nach einem Unfall in einem Wassergraben oder einer ähnlichen Böschung, ist für die Bergung meist spezielles Gerät der Feuerwehr erforderlich, etwa Seilwinden oder Kranfahrzeuge. Die Einsatzkräfte müssen dabei neben der eigentlichen Bergung auch mögliche auslaufende Betriebsflüssigkeiten wie Treibstoff oder Öl im Blick behalten, um eine Verschmutzung des Wassers oder des angrenzenden Erdreichs zu verhindern. Solche Einsätze binden häufig mehrere Fahrzeuge und eine größere Zahl an Einsatzkräften, da neben der technischen Bergung auch die Absicherung der Unfallstelle und die Versorgung Verletzter gleichzeitig sichergestellt werden müssen.