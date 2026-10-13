Alkotest zweimal verweigert: Villacher fuhr trotz Schlüsselabnahme einfach weiter

Ein 45-jähriger kroatischer Staatsangehöriger ist am späten Montagabend im Stadtgebiet Villach bei einer Polizeikontrolle aufgefallen, weil er deutliche Symptome einer Alkoholisierung zeigte. Er verweigerte sowohl einen Alko-Vortest als auch den anschließenden Alkomatentest. Nur wenige Stunden später wurde derselbe Mann erneut kontrolliert, nachdem er seinen zuvor sichergestellten Pkw mit einem Zweitschlüssel wieder in Betrieb genommen hatte.

Kontrolle in Villach mit Folgen

Bei der ersten Kontrolle am Montagabend wies der 45-Jährige deutliche Anzeichen von Alkoholisierung auf. Er verweigerte zunächst den Alko-Vortest und in weiterer Folge auch den Alkomatentest. Daraufhin wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Da der Mann die vorgeschriebene Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte, nahmen die Beamten zusätzlich den Fahrzeugschlüssel ab und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Kurz vor Mitternacht desselben Tages wurde der Mann erneut im Stadtgebiet von Villach kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er seinen Pkw mithilfe eines Zweitschlüssels wieder in Betrieb genommen hatte. Auch bei dieser zweiten Kontrolle verweigerte er den Alkotest. Die Polizei untersagte ihm erneut die Weiterfahrt, nahm auch den zweiten Fahrzeugschlüssel ab und sicherte den Wagen zusätzlich mit einer Radklammer.

Der 45-Jährige wird wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung sowie wegen der neuerlichen Verweigerung des Alkotests angezeigt.

Verweigerung des Alkotests als eigener Tatbestand

Grundsätzlich gilt die Verweigerung eines Alkotests rechtlich nicht als mildere Alternative zu einer möglichen Alkoholisierung, sondern als eigenständiges Delikt. Wer sich einer solchen Untersuchung entzieht, muss unabhängig vom tatsächlichen Alkoholisierungsgrad mit Konsequenzen rechnen, die jenen einer schweren Alkoholisierung am Steuer entsprechen können. Diese Regelung soll verhindern, dass Betroffene durch eine Verweigerung versuchen, eine Messung und damit einen konkreten Nachweis zu umgehen.

Bei entsprechendem Verdacht kann die Exekutive den Führerschein noch vor Ort vorläufig abnehmen. Üblicherweise wird zusätzlich eine Sicherheitsleistung verlangt, die eine Art Kaution darstellt und im weiteren Verfahren etwa mit einer möglichen Geldstrafe verrechnet werden kann. Kann diese Sicherheitsleistung nicht erbracht werden, sehen die gesetzlichen Bestimmungen vor, dass weitergehende Maßnahmen ergriffen werden können, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Dazu zählt auch die Abnahme des Fahrzeugschlüssels.

Technische Sicherung von Fahrzeugen

Reicht die Abnahme eines Fahrzeugschlüssels allein nicht aus, um eine neuerliche Fahrt zuverlässig zu unterbinden, etwa weil ein Zweitschlüssel vorhanden ist, kommen bei vergleichbaren Fällen zusätzliche technische Mittel zum Einsatz. Eine Radklammer blockiert dabei mechanisch ein Rad des Fahrzeugs und verhindert so, dass der Wagen bewegt werden kann, selbst wenn ein weiterer Schlüssel zur Verfügung steht. Solche Maßnahmen werden von der Polizei eingesetzt, wenn im Einzelfall die Gefahr einer erneuten Inbetriebnahme besteht.