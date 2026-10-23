Alle 41 Stunden stirbt ein Wildtier auf Vorarlbergs Straßen

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In Vorarlberg wurden im Jagdjahr 2025/26 insgesamt 215 getötete Wildtiere im Straßenverkehr gemeldet. Das entspricht rechnerisch einem getöteten Tier alle 41 Stunden. Am häufigsten betroffen sind Rehe, Hasen und Fasane.

215 tote Tiere im Jagdjahr – Verteilung auf die Bezirke

Die meisten Wildunfälle mit tödlichem Ausgang für die Tiere ereigneten sich im Bezirk Bregenz. Dort kamen 85 Wildtiere ums Leben. Im Bezirk Bludenz waren es 56 getötete Tiere, im Bezirk Feldkirch 50 und im Bezirk Dornbirn 24.

Neben den Tierverlusten wurden im Kalenderjahr 2025 in Vorarlberg auch vier Personen bei Wildunfällen verletzt. Zwei Verletzte wurden im Bezirk Feldkirch registriert, je eine Person in den Bezirken Bludenz und Bregenz. Österreichweit verzeichnete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) im selben Zeitraum 322 Verletzte bei Wildunfällen.

Das KFV mahnt insbesondere im Herbst zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr. Nach einem Zusammenstoß mit einem Wildtier muss die Unfallstelle abgesichert und die Polizei verständigt werden. Das gilt laut KFV auch dann, wenn das Tier nach dem Aufprall weiterläuft. Verletzte Tiere sollten dabei nicht berührt werden.

Erhöhtes Risiko in den Herbstmonaten

Grundsätzlich steigt die Zahl der Wildunfälle in den Herbstmonaten erfahrungsgemäß an. Mehrere Faktoren tragen dazu bei: Die Tage werden kürzer, sodass sich Berufsverkehr und die Dämmerungsphasen zeitlich stärker überschneiden. Rehe und andere Wildtiere sind in der Dämmerung und in der Nacht besonders aktiv, etwa bei der Nahrungssuche oder während der Brunftzeit. Gleichzeitig verändert sich für Autofahrerinnen und Autofahrer die Lichtsituation, was die Reaktionszeit beim plötzlichen Auftauchen eines Tieres auf der Fahrbahn verkürzen kann.

Üblicherweise raten Verkehrsexpertinnen und -experten in waldreichen oder landwirtschaftlich geprägten Gebieten zu einer vorausschauenden Fahrweise, insbesondere in den Morgen- und Abendstunden. Dazu zählt, die Geschwindigkeit an Wildwechsel-Hinweisschilder anzupassen und den Fahrbahnrand im Blick zu behalten. Bei einem auftauchenden Tier wird grundsätzlich empfohlen, kontrolliert zu bremsen, ohne dabei abrupt auszuweichen, da riskante Ausweichmanöver häufig zu schwereren Unfällen führen können als der eigentliche Zusammenstoß mit dem Tier.

Nach einem Wildunfall gelten in Österreich klare Meldepflichten. Die Verständigung der Polizei dient unter anderem dazu, die Unfallstelle zu dokumentieren und gegebenenfalls die zuständige Jagdausübungsberechtigte oder den Jagdausübungsberechtigten zu informieren, damit verletzte oder getötete Tiere fachgerecht geborgen werden können. Für Versicherungsfragen ist die polizeiliche Meldung in der Regel ebenfalls von Bedeutung, da sie als Nachweis für den Unfallhergang dient.

Das KFV geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Wildunfälle über den gemeldeten Fällen liegt. Nicht jeder Zusammenstoß mit einem Tier wird den Behörden angezeigt, insbesondere wenn kein Personen- oder nennenswerter Sachschaden entsteht. Die veröffentlichten Zahlen dürften damit nur einen Teil des tatsächlichen Geschehens auf Vorarlbergs Straßen widerspiegeln.

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