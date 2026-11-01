Allerheiligen in Salzburg: Gräbersegnung und Wandel der Trauerkultur

Am Sonntag, den 1. November 2026, haben sich auf zahlreichen Friedhöfen in Salzburg Menschen versammelt, um am Feiertag Allerheiligen der Verstorbenen zu gedenken. Am frühen Nachmittag wurden traditionell in den Pfarren im Land die Gräber gesegnet. Auch in St. Koloman im Tennengau kam die Pfarrgemeinschaft kurz nach Mittag zusammen, um diesen Brauch zu begehen.

Gräbersegnung in St. Koloman

In St. Koloman betete die Pfarrgemeinschaft zunächst gemeinsam in der Kirche, bevor es gemeinsam zum Friedhof ging. Pfarrer Oswald Scherer begab sich gemeinsam mit der Pastoralassistentin sowie den Ministrantinnen und Ministranten zu den Gräbern, um dort die Segnung vorzunehmen.

Pfarrer Scherer bezeichnet Allerheiligen als einen der stärksten traditionellen Tage im Jahreskreis. Seiner Einschätzung nach hat sich an diesem Brauch über die Jahre wenig verändert. Die Seelsorgerin Lucia Greiner beobachtet dagegen Veränderungen in der Art, wie heute getrauert wird. Als Faktoren dafür nennt sie unter anderem Feuerbestattungen, Urnenbestattungen sowie eine erhöhte Mobilität der Menschen. In vielen Gemeinden gibt es inzwischen eigene Trauerräume.

Der Ursprung des Gedenktages

An Allerheiligen gedenkt die katholische Kirche jener Persönlichkeiten, die aufgrund ihres vorbildlichen christlichen Lebens heiliggesprochen wurden. Die katholische Kirche zählt insgesamt rund 6.500 Heilige und Selige. Am darauffolgenden Montag, zu Allerseelen, richtet sich das kirchliche Gedenken dann auf alle Verstorbenen, unabhängig von einer Heiligsprechung.

Wandel der Trauerkultur

Grundsätzlich hat sich die Art der Bestattung in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Regionen verändert. Während früher die klassische Erdbestattung mit einem dauerhaften Familiengrab die übliche Form war, haben Feuerbestattungen und Urnengräber heute einen deutlich höheren Stellenwert. Diese Entwicklung hängt unter anderem mit veränderten Lebensumständen zusammen: Wer häufiger den Wohnort wechselt oder weiter entfernt von der Heimatgemeinde lebt, hat oft weniger Möglichkeiten, ein Grab regelmäßig zu pflegen oder zu besuchen. Urnengräber benötigen zudem weniger Platz und sind pflegeleichter als klassische Erdgräber.

Parallel dazu haben viele Gemeinden und Pfarren auf diese Entwicklungen reagiert und eigene Trauerräume eingerichtet. Solche Räume bieten Angehörigen die Möglichkeit, unabhängig von Witterung und Öffnungszeiten eines Friedhofs einen Ort der Stille und des persönlichen Gedenkens aufzusuchen. Üblicherweise ergänzen sie die traditionellen Formen des Totengedenkens, ersetzen sie jedoch nicht vollständig.

Der Brauch der Gräbersegnung an Allerheiligen selbst ist in katholisch geprägten Regionen seit Langem fest verankert. Pfarrgemeinden ziehen dabei gemeinsam zu den Friedhöfen, um die Gräber zu segnen und der Verstorbenen zu gedenken. Für viele Familien ist dieser Tag traditionell ein fester Termin im Jahreskreis, an dem Gräber hergerichtet und besucht werden, auch wenn sie im übrigen Jahr seltener aufgesucht werden.