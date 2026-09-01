Amazone-Verein kürzt Öffnungszeiten trotz steigender Nachfrage – Förderungen gekürzt

Der Verein Amazone in Vorarlberg muss seine Öffnungszeiten einschränken. Grund dafür sind Förderkürzungen, die den Verein zu Einsparungen zwingen. Ab September schließt das Amazone-Zentrum am Freitag eine Stunde früher als bisher. Zudem fällt die „snackATTACK“, eine Mittagspause ohne Konsumzwang, bis auf Weiteres aus.

Kürzungen trotz steigender Nachfrage

Die Einschränkungen treffen den Verein zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach seinen Angeboten deutlich zugenommen hat. Die Besucherinnenzahlen sind in den vergangenen Jahren um über 30 Prozent gestiegen. Brigitte Stadelmann, Leiterin des Amazone-Zentrums, kritisiert, dass die finanziellen Mittel für die Angebote reduziert statt erhöht werden.

Das Amazone-Zentrum ist künftig am Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr, am Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr und am Samstag von 14.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Bürozeiten bleiben von Montag bis Donnerstag jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr bestehen.

Nicht alle Bereiche des Vereins sind von den Einschränkungen betroffen. Die Angebote der Beratung und der Fachstelle laufen vorerst unverändert weiter. Auch geplante Veranstaltungen im September, darunter eine Party zum Start und zwei Workshops, sollen wie vorgesehen stattfinden.

Finanzierung von Vereinsangeboten im sozialen Bereich

Vereine im sozialen Bereich sind in der Regel auf eine Mischung aus öffentlichen Förderungen, Projektmitteln und Eigenleistungen angewiesen, um ihre laufenden Angebote zu finanzieren. Öffentliche Fördergelder werden dabei meist jährlich oder über mehrjährige Perioden neu festgelegt und können je nach Haushaltslage der jeweiligen Gebietskörperschaft schwanken. Werden Zuschüsse gekürzt oder nicht im bisherigen Umfang fortgeschrieben, wirkt sich das unmittelbar auf Personalressourcen, Öffnungszeiten und Zusatzangebote aus, da Personal- und Betriebskosten meist den größten Teil der laufenden Ausgaben ausmachen.

Gerade bei niedrigschwelligen Anlaufstellen, die Besucherinnen ohne Anmeldung oder Konsumzwang offenstehen, hängt die Angebotsdauer eng mit der personellen Besetzung zusammen. Steigen die Nutzerzahlen, während die finanziellen Mittel gleich bleiben oder sinken, entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Bedarf und verfügbaren Kapazitäten. Vereine reagieren darauf häufig mit einer Reduktion einzelner Programmpunkte oder mit verkürzten Öffnungszeiten, um Kernangebote wie Beratung und Fachstellenarbeit möglichst aufrechtzuerhalten.

Förderentscheidungen für soziale Einrichtungen werden üblicherweise von Ländern, Gemeinden oder Bund im Rahmen eigener Budgetprozesse getroffen. Die konkrete Höhe der Mittel richtet sich dabei nach politischen Prioritätensetzungen, verfügbaren Haushaltsmitteln und oft auch nach Verhandlungen zwischen Fördergeber und Trägerorganisation. Für betroffene Vereine bedeutet das, dass sie ihre Angebotsstruktur regelmäßig an veränderte Rahmenbedingungen anpassen müssen, auch wenn die Nachfrage nach ihren Leistungen konstant bleibt oder wächst.