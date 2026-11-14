Anlage-Betrug in Wien: Polizei fasst zwei Verdächtige bei geplanter Bargeldübergabe von 100.000 Euro

Ein 76-jähriger Wiener hat über Monate hinweg Geld an ein vermeintliches Investmentunternehmen überwiesen und sollte zuletzt 100.000 Euro in bar übergeben. Die Polizei nahm bei der geplanten Geldübergabe zwei Verdächtige auf frischer Tat fest, einen 29-jährigen Serben und einen 32-jährigen Kroaten. Möglich wurde der Zugriff, weil der Mann sich zuvor an seine Tochter gewandt und gemeinsam mit ihr Anzeige erstattet hatte.

Festnahme bei der Geldübergabe in Wien

Seit September hatte sich bei dem 76-Jährigen wiederholt ein vermeintlicher Vertreter eines Investmentunternehmens telefonisch gemeldet. Im Zuge dieser Kontakte überwies der Mann über mehrere Monate hinweg Geldbeträge an das angebliche Unternehmen. Zuletzt forderten die Anrufer ihn auf, zusätzlich 100.000 Euro in bar persönlich zu übergeben.

Der Wiener wandte sich daraufhin an seine Tochter. Gemeinsam erstatteten die beiden Anzeige bei der Polizei. Die Geldübergabe war für den Mittag des Vortags in der Wohnung des Mannes vereinbart. Zu diesem Termin erschienen zwei Männer vor Ort. Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen noch während der versuchten Übergabe fest.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 29-jährigen Serben und einen 32-jährigen Kroaten. Beide wurden im Anschluss in eine Justizanstalt gebracht. Zur Gesamthöhe der Summen, die der 76-Jährige im Vorfeld bereits überwiesen hatte, machte die Polizei am Samstag keine Angaben.

Masche mit angeblichen Investmentangeboten

Betrugsfälle, bei denen sich Täter als Vertreter von Investmentunternehmen ausgeben, folgen grundsätzlich einem wiederkehrenden Muster. Üblicherweise bauen die Anrufer über einen längeren Zeitraum telefonischen Kontakt zu den Betroffenen auf und schaffen dabei den Eindruck eines seriösen Geschäftsverhältnisses. Erste Geldbeträge werden dabei häufig unter dem Vorwand angeblicher Gewinnbeteiligungen oder notwendiger Gebühren eingefordert.

In vielen Fällen eskalieren solche Betrugsversuche schrittweise, bis schließlich größere Summen oder sogar Bargeldübergaben verlangt werden. Die Verlagerung von Online-Überweisungen hin zu einer persönlichen Bargeldübergabe gilt in der Betrugsbekämpfung allgemein als kritischer Punkt, da sie für die Täter mit einem höheren Entdeckungsrisiko verbunden ist. Genau an solchen Übergabesituationen setzen Ermittlungsbehörden häufig an, wenn ihnen ein Betrugsversuch vorab bekannt wird.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) warnt allgemein regelmäßig vor unseriösen Investmentangeboten, bei denen angebliche Unternehmen hohe und sichere Renditen versprechen. Grundsätzlich gilt dabei: Seriöse Finanzdienstleister sind bei der FMA registriert oder verfügen über eine entsprechende Zulassung, die sich überprüfen lässt. Auffällig bei betrügerischen Angeboten sind oft der telefonische Erstkontakt, ein hoher zeitlicher Druck sowie die Aufforderung, Geld bar oder über ungewöhnliche Kanäle zu übergeben.

Die Polizei rät bei vergleichbaren Anrufen grundsätzlich dazu, keine eigenständigen Zahlungen oder Übergaben vorzunehmen, sondern zunächst Rücksprache mit Angehörigen oder direkt mit der Polizei zu halten. Im vorliegenden Fall führte genau dieses Vorgehen des 76-Jährigen und seiner Tochter dazu, dass die Beamten bei der vereinbarten Übergabe bereits vor Ort sein und eingreifen konnten.