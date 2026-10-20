Asbest in Maxingstraße entdeckt – Sperrung bis Jahresende

In der Maxingstraße in Wien-Hietzing ist bei Bauarbeiten Asbest im Straßenbelag entdeckt worden. Die Straße bleibt deshalb bis Ende Dezember gesperrt. Ursprünglich sollte dort lediglich eine neue Fernwärmeleitung verlegt werden, bei den Arbeiten wurde der Schadstoff im rund 25 Jahre alten Asphalt festgestellt.

Die Entfernung des belasteten Belags beginnt am Dienstag. Die Maxingstraße gilt als stark befahrene Straße, was die Arbeiten zusätzlich erschwert.

Sanierung mit speziellem Verfahren in Hietzing

Für die Entfernung des asbesthaltigen Asphalts kommt ein Verfahren zum Einsatz, bei dem der Belag grobschollig aufgebrochen wird. Dabei entstehen große Asphaltbrocken, zusätzlich wird Wasser zugegeben. Wolfgang Ablinger, stellvertretender Leiter der MA 28, der städtischen Abteilung für Straßenverwaltung und Straßenbau, ist für die Umsetzung der Arbeiten zuständig. Passanten werden während der Bauphase durch Planen geschützt.

Die Stadt Wien hat diese Methode der Asbestentfernung bereits zuvor getestet. An diesem Testprozess war auch Greenpeace beteiligt. Nach Angaben von Stefan Stadler von Greenpeace fliegen die freigesetzten Asbestfasern bei dem Verfahren rund 60 Zentimeter hoch und maximal zwei bis drei Meter weit. Die an der Baustelle errichteten Bauzäune mit Planen sind entsprechend auf eine Höhe von 60 Zentimetern ausgelegt, um diesen Bereich abzudecken.

Nicht überall in Wien wird derselbe Ansatz gewählt. In anderen Straßen, etwa in Liesing, wurde asbestbefallener Belag stattdessen mit einer dünnen Schicht versiegelt, anstatt ihn vollständig zu entfernen. In der Äußeren Mariahilfer Straße stehen zudem demnächst größere Entfernungsarbeiten an, bei denen ebenfalls Asbest im Belag festgestellt wurde.

Greenpeace hat aufgedeckt, dass mehrere Straßen in Wien von Asbest im Straßenbelag betroffen sind. Wie viele Stellen insgesamt betroffen sind, ist bislang nicht bekannt, ebenso wenig die Kosten der anstehenden Sanierungsarbeiten.

Asbest im historischen Straßenbau

Asbest wurde in Österreich über Jahrzehnte hinweg in zahlreichen Baustoffen eingesetzt, da das Mineral hitzebeständig, widerstandsfähig und vergleichsweise kostengünstig war. Auch im Straßenbau kam asbesthaltiges Material zum Einsatz, etwa um Asphalt bestimmte Eigenschaften zu verleihen. Erst später setzte sich die Erkenntnis durch, dass eingeatmete Asbestfasern gesundheitsschädlich sein können, weshalb die Verwendung des Stoffs in Österreich inzwischen verboten ist.

Bei Sanierungs- und Bauarbeiten an älteren Straßen oder Gebäuden kann daher immer wieder Asbest zum Vorschein kommen, ohne dass dies vorab bekannt war. Grundsätzlich gilt: Solange asbesthaltiges Material unbeschädigt und fest gebunden bleibt, geht von ihm kaum eine Gefahr aus. Kritisch wird es erst, wenn der Stoff bearbeitet, aufgebrochen oder abgeschliffen wird, weil dabei feine Fasern freigesetzt werden können, die eingeatmet werden.

Aus diesem Grund setzen Behörden bei der Entfernung von asbesthaltigem Material üblicherweise auf Verfahren, die eine Freisetzung von Fasern möglichst gering halten. Dazu zählen etwa die Befeuchtung des Materials, um Staubbildung zu reduzieren, sowie Abschirmungen, die den direkten Kontakt mit Passanten oder Anrainern verhindern sollen. Welche Methode im Einzelfall gewählt wird, hängt unter anderem vom Zustand des Belags sowie von praktischen und wirtschaftlichen Überlegungen ab, weshalb bei vergleichbaren Vorgängen sowohl vollständige Entfernungen als auch Versiegelungen vorkommen können.