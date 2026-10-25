ASFINAG errichtet erstmals Lärmschutzwand aus Schilf, Thermoholz und Lehm an der Westautobahn

Die ASFINAG hat bei Völlerndorf im Bezirk St. Pölten erstmals eine Lärmschutzwand aus Schilf, Thermoholz und Lehm errichtet. Die rund einen Kilometer lange Anlage an der Westautobahn ersetzt Lärmschutzwände, die im Zuge von Sanierungsarbeiten an der A1 zwischen St. Pölten und Völlerndorf abgebaut wurden und mehr als 20 Jahre alt waren. Das verwendete Schilf stammt aus dem Raum Neusiedler See im Burgenland.

Neue Lärmschutzwand an der A1

Die Anlage umfasst eine Fläche von rund 2.690 Quadratmetern und wurde aus 4.000 Bund Schilf gefertigt. Diese Menge entspricht nach Angaben der Projektpartner etwa 1,5 Prozent der gesamten österreichischen Schilfernte und einer Fläche von rund 20 Hektar. Realisiert wurde das Projekt von der ASFINAG gemeinsam mit dem Baukonzern STRABAG und dem Hersteller Reeduce, die es als Pilotprojekt bezeichnen.

ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl erklärte, die Schutzwirkung der neuen Wand entspreche den gleichen hohen Anforderungen wie bei herkömmlichen Lärmschutzwänden. Reeduce-Geschäftsführerin Birgit van Duyvenbode betonte bei der Eröffnung, die Konstruktion erfülle die gleichen technischen Anforderungen wie konventionelle Lärmschutzwände und biete zugleich ökologische Vorteile. Nach Schätzungen von Reeduce spart die Anlage im Vergleich zu herkömmlichen Lärmschutzwänden rund 160 Tonnen CO2 und 270 Kubikmeter Sondermüll ein.

STRABAG-Projektleiter Reinhard Tremmel sagte, derartige Projekte würden helfen, neue Wege im Bauwesen praktisch zu erproben. Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, aus dessen Region das Schilf stammt, sieht den Schilfschnitt als Teil des aktiven Naturraummanagements. Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner erklärte, für den Bestand der Sodalacken sei es wichtig, deren Randbereiche offen zu halten. Ohne aktives Schilfmanagement funktioniere das nicht, so Ehrenfeldner, der zudem auf noch vorhandenes Potenzial bei der Schilfnutzung verwies.

Regeln für Dämmstoffe im Lärmschutz

Herkömmliche Lärmschutzwände enthalten häufig künstliche Mineralfasern als Dämmmaterial. Solche Fasern kommen etwa in Form von Mineralwolle zum Einsatz, die schallabsorbierende Eigenschaften besitzt, nach dem Ende ihrer Nutzungsdauer aber gesondert entsorgt werden muss. Ab 2027 gelten in Österreich neue Regeln für die Deponierung dieser künstlichen Mineralfasern. Für Betreiber von Verkehrsinfrastruktur bedeutet das grundsätzlich, dass der Rückbau und die Entsorgung bestehender Lärmschutzanlagen künftig stärker reguliert sind.

Grundsätzlich werden Lärmschutzwände entlang von Autobahnen in regelmäßigen Abständen saniert oder erneuert, da Materialien wie Beton, Kunststoff oder Mineralwolle altern und ihre technische Funktion mit der Zeit nachlässt. Bei der Planung solcher Vorhaben spielen neben der akustischen Wirksamkeit zunehmend auch Aspekte wie Herstellung, Lebensdauer und spätere Entsorgung der eingesetzten Materialien eine Rolle. Naturbaustoffe wie Schilf, Holz oder Lehm gelten dabei als nachwachsende Alternativen zu mineralischen oder kunststoffbasierten Bauteilen.

Schilfmanagement am Neusiedler See

Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel zählt zu den größten zusammenhängenden Schilfgebieten Mitteleuropas. Das regelmäßige Schneiden von Schilfbeständen dient dort nicht nur der wirtschaftlichen Nutzung, sondern auch dem Erhalt bestimmter Lebensräume. Offene Randbereiche an den Sodalacken sind für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten von Bedeutung, die auf unverlandete, lichtdurchflutete Flächen angewiesen sind. Ohne regelmäßigen Schnitt würde Schilf diese Flächen mit der Zeit zuwachsen lassen. Die Nutzung des geschnittenen Schilfs für Bauzwecke wie Lärmschutzwände stellt damit eine Verbindung zwischen Naturraummanagement und Baustoffverwendung her, die über die reine Landschaftspflege hinausgeht.