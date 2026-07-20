ASFINAG sammelt 1.415 Tonnen Müll auf steirischen Autobahnen – Kosten steigen auf neun Millionen Euro

ASFINAG: 1.415 Tonnen Müll auf steirischen Autobahnen im Jahr 2025

Auf den Autobahnen und Schnellstraßen in der Steiermark wurden im Jahr 2025 insgesamt 1.415 Tonnen Müll gesammelt. Im Vorjahr hatte die Menge noch bei 1.418 Tonnen gelegen. Österreichweit fielen im selben Zeitraum mehr als 2.200 Tonnen Müll an, die händisch eingesammelt werden mussten.

Bundesweit führt Niederösterreich mit 1.975 Tonnen die Länderstatistik an. In Wien und Salzburg verzeichnet die ASFINAG im Vergleich zum Vorjahr Anstiege bei der gesammelten Müllmenge.

Knapp ein Viertel muss händisch entfernt werden

Laut ASFINAG muss knapp ein Viertel des gesammelten Mülls händisch entfernt werden. Die dadurch entstandenen Kosten beliefen sich im Jahr 2025 österreichweit auf rund neun Millionen Euro.

ASFINAG-Geschäftsführerin Tamara Christ betont den Zusammenhang zwischen Abfallentsorgung und Verkehrssicherheit: „Einfach gesagt, wer Müll korrekt entsorgt, schützt damit Menschenleben und erhöht die Verkehrssicherheit deutlich.“

Kampagnen sollen Bewusstsein schärfen

Die ASFINAG und der ÖAMTC unterstützen gemeinsam die Kampagne „Meine Mama/mein Papa arbeiten für dich. Danke, dass du auf sie aufpasst“. Zusätzlich werden auf Überkopfanzeigen Botschaften mit dem Slogan „Ich bin die Autobahn, kein Mistkübel“ eingeblendet, um auf das Thema Littering aufmerksam zu machen.