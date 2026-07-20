ASFINAG sammelte 2025 in Salzburg 531 Tonnen Müll von Autobahnen – 70 Tonnen mehr als im Vorjahr

ASFINAG sammelte 2025 in Salzburg 531 Tonnen Müll von Autobahnen

Auf Salzburgs Autobahnen und Schnellstraßen hat die ASFINAG im Jahr 2025 insgesamt 531 Tonnen Müll eingesammelt. Das sind 70 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Österreichweit ist die Müllmenge im selben Zeitraum leicht zurückgegangen.

Anstieg in Salzburg, Rückgang im Bundesschnitt

Zum Vergleich: Im Jahr 2023 hatte die ASFINAG in Salzburg noch 625 Tonnen Müll erfasst. Österreichweit fielen im vergangenen Jahr knapp 9.000 Tonnen Müll entlang des Autobahnnetzes an. Die Entsorgungskosten beliefen sich bundesweit auf rund neun Millionen Euro.

Händische Arbeit unter laufendem Verkehr

Knapp ein Viertel der gesamten Müllmenge muss von Mitarbeitenden händisch eingesammelt werden – österreichweit waren das mehr als 2.200 Tonnen. Diese Arbeiten finden häufig unter laufendem Verkehr statt. Entlang der Autobahnen werden unter anderem Hausmüll, Bauschutt, Altreifen und Möbelstücke illegal entsorgt.

Kampagne für mehr Rücksicht

Die ASFINAG wirbt gemeinsam mit dem ÖAMTC und dem Verkehrsministerium im Rahmen einer Sicherheitskampagne für mehr Rücksicht auf den Arbeitsplatz Straße.