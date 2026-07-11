ASFINAG saniert im Sommer mehrere Autobahnen in Niederösterreich

Sommerliche Bauarbeiten auf Niederösterreichs Autobahnen

Auf mehreren Hauptverkehrsrouten in Niederösterreich laufen während des gesamten Sommers Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten. Die ASFINAG ist auf der Westautobahn, der Südautobahn, der Ostautobahn sowie weiteren Strecken aktiv.

Die ASFINAG erklärt, dass Baumaßnahmen auf wichtigen Pendler- und Reiserouten absolut notwendig seien und sich nicht zu anderen Zeiten durchführen ließen. Gleichzeitig würden Baustellen auf stark befahrenen Reiserouten im Sommer grundsätzlich reduziert oder rückgebaut.

Westautobahn (A1)

Auf der A1 zwischen St. Pölten Süd und Völlerndorf werden acht Kilometer Fahrbahn, Brücken und Lärmschutzanlagen saniert. Laut ASFINAG kann es in diesem Abschnitt zu Verzögerungen kommen. Zwischen Haag und St. Valentin in Richtung Salzburg wird die Betondecke vollständig erneuert, wobei zwei Fahrstreifen durchgehend offen bleiben.

Wiener Außenring Autobahn (A21) und Südautobahn (A2)

Auf der A21 zwischen Brunn am Gebirge und Vösendorf wird die Asphaltdecke bis auf eine Tiefe von 20 Zentimetern abgetragen. In diesem Bereich stehen weniger Fahrstreifen zur Verfügung. Auf der A2 zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt werden sämtliche Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Wiener Neustadt-West erneuert.

Ostautobahn (A4) und Südosttangente (A23)

Auf der A4 zwischen dem Knoten Prater und dem Knoten Schwechat werden Fahrbahnbelag, Leitschienen und Beleuchtung erneuert. Auf der A23 beim Knoten Prater in Richtung Norden beschränken sich die Arbeiten im Sommer auf Restarbeiten.