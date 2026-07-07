Ausgebüxte Kuh sorgt für Straßensperren und Großeinsatz in Freistadt

Trächtige Kuh löst Polizeieinsatz in Freistadt aus

Eine trächtige Kuh hat am frühen Dienstagmorgen in Freistadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier war einem 49-jährigen Landwirt entlaufen, nachdem es einen Weidezaun durchbrochen hatte.

Gegen 4.40 Uhr lief die Kuh auf der Böhmerwald Straße und der Leonfeldener Straße bis ins Stadtgebiet. Wegen des dichten Frühverkehrs sperrte die Polizei die betroffenen Straßenabschnitte zeitweise.

Mehrere Versuche, das Tier von der Fahrbahn zu treiben und einzufangen, blieben zunächst erfolglos. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Kuh auf das Gelände eines Unternehmens zu treiben und in einer Halle einzuschließen.

Die Tierrettung Freistadt und ein Tierarzt wurden hinzugezogen. Das Tier wurde mit einem Beruhigungsmittel versorgt und konnte anschließend auf einen Anhänger verladen werden. Gegen 6.30 Uhr wurde die Kuh abtransportiert. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.