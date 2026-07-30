Ausschreitungen bei Testspiel in Buch-St. Magdalena – drei Verletzte und sieben Festnahmen

Ausschreitungen bei Fußball-Testspiel in Buch-St. Magdalena – drei Verletzte, sieben Festnahmen

Bei einem internationalen Fußballtestspiel zwischen dem saudischen Vizemeister Al-Hilal und dem algerischen Meister MC d’Alger ist es in Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu Ausschreitungen gekommen. Das Spiel fand am Mittwochabend statt.

Am Rande der Partie gerieten Fußballfans aneinander. Drei Männer wurden verletzt, darunter zwei 43-Jährige und ein 19-Jähriger aus der Steiermark.

Fahrzeug auf Schnellstraße gestoppt

Die Polizei nahm im Zusammenhang mit den Ausschreitungen sieben Tatverdächtige im Alter von 19 bis 34 Jahren fest. Die Männer versuchten mit einem in Frankreich zugelassenen Pkw zu flüchten. Auf der Fürstenfelder Schnellstraße (S7) in Fahrtrichtung Ungarn wurde das Fahrzeug von einer Zivilstreife der Landespolizeidirektion Steiermark gestoppt. Weitere Polizeistreifen unterstützten bei der Festnahme.

Bei einem der Tatverdächtigen fanden die Beamten Suchtmittel.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden derzeit von der Polizei untersucht.