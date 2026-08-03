Auto brennt nach Unfall auf B94 – Lenkerin leicht alkoholisiert

Auto brennt nach Unfall auf Ossiacher Bundesstraße

Auf der Ossiacher Bundesstraße (B94) ist in der Nacht auf Montag ein Pkw nach einem Unfall in Brand geraten. Die 28-jährige Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Frau war gegen 0.30 Uhr von Villach in Richtung Bodensdorf unterwegs, als sie beim Einbiegen zu weit nach rechts geriet und gegen einen Randstein prallte. Das Fahrzeug drehte sich daraufhin einmal um die eigene Achse und kam zum Stillstand. Unmittelbar nach dem Aufprall stand der Motorraum des Wagens in Brand.

Ein Zeuge konnte das Feuer löschen, noch bevor Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, befand sich die Lenkerin nicht mehr am Unfallort. Eine Angehörige hatte sie zuvor bereits in das LKH Villach gebracht.

Ein bei der Frau durchgeführter Alkomatest ergab laut Polizei eine leichte Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen.

Feuerwehreinsatz zur Bergung

Die Freiwilligen Feuerwehren Bodensdorf und Sattendorf waren zur Bergung des beschädigten Fahrzeugs im Einsatz. Insgesamt rückten 25 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen aus.